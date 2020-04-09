İtalyan iş insanı Scarsella, Ruhat Mengi’ye konuştu: Kamyonlarla yakılmaya giden insanlara ağlıyorduk!

Ruhat Mengi’nin Youtube üzerinden yayın yapan Her Açıdan kanalının bu haftaki konuğu İtalya’nın önemli iş insanlarından Stefano Scarsella oldu.

Scarsella, İtalya’nın corona virüsü ölümlerinde neden başı çektiğini, hangi önemli hataların yapıldığını anlattı.

* Binlerce ölüye mezar bulunamadığı için askerler ne yaptı?

* Corona virüsü sonrası AB bitecek mi?

* Ölenleri mezar kalmadığı için yaktılar!

* Solunum cihazı olmadığı için yaşlıları ölüme terk ettiler!

* Kamyonlarla yakılmaya giden insanlara ağlıyorduk!

* İyileşirim demeyin, gençler de öldü!

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