İtfaiye merdiveni yetişmedi, sekizinci kattan yere çakılıp canından oldu!

Edinilen bilgiye göre yangın merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Doğa Plaza Apartmanı'nda meydana geldi.

Apartmanın 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda evi sardı. Aşırı duman ve alevlerin içinde kalarak korku ve paniğe kapılan ve evde tek başına olduğu belirtilen Yasemin Ö., balkona tırmandı.

Bu sırada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye aracı merdiveni açtı. Ancak, açtığı itfaiye merdiveni kısa kaldığı için 8'inci kat hizasına kadar çıkabildi.

İKİNCİ ARAÇ MERDİVENİNİ AÇAMADI

Bu arada, Mezitli İtfaiye Şenliği'nden olay yerine ulaşan ilk itfaiye aracının merdiveninin ancak 6'ncı kata kadar ulaşması üzerine 8 kata kadar ulaşabilecek merdivene sahip yeni bir itfaiye aracı istendi.

Bunun üzerine uzun merdivene sahip itfaiye aracı şehir içindeki merkezden olay yerine ulaştı. İtfaiye görevlileri araçta merdivenini açma çalışması yaptığı sırada, tırmandığı ve asılı kaldığı balkonda daha fazla dayanamayan Yasemin Ö. boşluğa düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Çevrede yangını izleyen çok sayıda kişi, kadının ölümüne tanık oldu.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan itfaiye ekibinin branda da açmadığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, genç kızın bir süre önce Almanya'dan nişanlısının yanına geldiği belirlendi. Yangın çıkan evin giriş kapısının da kitli olduğu ve genç kızın bu nedenle dışarıya çıkamadığı iddia edildi.

Meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma başlatıldı.