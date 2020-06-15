İtfaiyeci ölümden kalp masajıyla döndü!

Yangın saat 08.45 sıralarında Efeler Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Eve girip bir yandan yangına müdahale eden diğer yandan da evin içinde kimsenin oldup olmadığına bakan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada, aşırı dumana maruz kalan itfaiye erlerinden Uğur Çetin kendisini dışarı atar atmaz birden yere yığıldı.

HERKES SEFERBER OLDU

Sağlık ekipleri bir yandan oksijen verip kalp masajı yaptıkları itfaiyeciye diğer yandan da kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada polis ve itfaiye ekipleri de sağlıkçıların talimatları doğrultusunda Uğur Çetin’in ayaklarını kaldırıp yardımcı oldular.

İtfaiye erleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye çavuşları Niyazi Karabıyık ve Coşkun Tanınmışoğlu, sık sık ”Uğur, Uğur” diye mesai arkadaşlarına seslendi. Uzun uğraşlar sonucu kalbi çalıştırılan itfaiye eri Uğur Çetin hastaneye kaldırıldı.

AMBULANSTA BİR KEZ DAHA KALBİ DURDU

Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarılan Uğur Çetin’in kalbi yeniden durdu. Tekrar müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırılan Uğur Çetin’in durumunun şu an iyi olduğu öğrenildi. (İHA)