İtifaiye ekiplerine ateş açan zanlılar yakalandı!

Olay, 26 Ağustos'ta Kartal'daki Aydos Ormanları'nda meydana geldi. İddiaya saat 03.00 sıralarında itfaiyeye yapılan ihbarda, Fatih Mahallesi mevkiinde orman yangını çıktığı belirtildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen itfaiye ekibi olay yerine kısa sürede olay yerine ulaşmak için harekete geçti.

İTFAİYE ONBAŞI YARALANDI

Belirtilen bölgeye ulaşan itfaiye erleri, ormanlık alanda kablo yakıldığını belirleyince, yangının ormana sıçramasını engellemek için müdahale etti. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken 2 el silah sesi duyuldu. Bu sırada itfaiye onbaşı Yasin Öztürk karnına isabet eden bir saçmayla hafif şekilde yaralandı.

KABLOLARI ERİTİYORLARDI

Yaralanan itfaiyeci Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, İstanbul Polisi olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda, orman yangını ihbarının, gerçekte çalıntı bakır kabloları kaplamalarını eritmeye çalışan şüphelilerden kaynaklandığı anlaşıldı.

Kablolardan çıkan alevler üzerine orman yangını ihbarı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir noktada da 3 pompalı tüfek kartuşu bulundu.

PLAKASI BELİRLENDİ

Polis ekipleri şüphelileri tespit etmek için ihbar saatlerinde bölgeye giden araçları belirlemeye çalıştı. Araştırmalar sürerken saat 02.26'da olay yeri yakınlarında silahla havaya ateş eden bir aracın olduğu ihbarı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ateş edenlerin aynı şüpheliler olabileceği değerlendirildi.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinden yapılan araştırmada, ihbar yapılan aracın, olay öncesi bir akaryakıt istasyonuna girdiği anlaşıldı.

BENZİN ALMIŞLAR

Araçta 4 kişinin olduğu bilgisine ulaşan polis, şüphelilerin bidonlarla benzin aldığını da belirledi. Kabloları yakmak için benzin aldığı düşünülen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis emin olmak için Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) bakınca, şüphelilerin aracının ormanlık bölgeye giriş yaptığı kesinleşti.

YAKALANDILAR

Araştırmaların ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden pompalı tüfekle ateş eden Muhammet Fatih Ç. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirtilen tüfek ise şüphelilerin beyan ettiği adreste bulundu.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Emniyete götürülen Muhammet Fatih Ç.'nin 22, Ozan K.'nın 21 ve Doğukan Ç.'nin 17 suç kaydı olduğu belirlendi. Suç dosyaları kabarık olan şüphelilerin sorgusunda, itfaiye erlerine bilinçli olarak ateş etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, “Kablo hırsızlığı” ve “Yaralama” suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 şüpheli mahkemeye sevk edildi.