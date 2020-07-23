İtirafçılar göreve döndü

AKP'li Mehmet Metiner ile tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmedim” sözleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile yeni bir boyut kazandı. 15 Temmuz sonrası haklarında FETÖ'den işlem yapılan bazı isimler halen mülki idare yöneticisi olarak görevini sürdürüyor.

– Yozgat Çayıralan Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yakup Ömeroğlu, darbe girişimi sonrası FETÖ'nün mülkiye imamı Yusuf Acar'ın itiraflarının ardından Tokat Başsavacılığı'na gidip itirafçı oldu. Ömeroğlu, 2011'de Niğde'de kaymakamlık stajına başladığını, Mülkiye Müfettişi olarak bildiği Hasan isimli kişinin kendilerinden sorumlu olduğunu, himmet verdiğini itiraf etti. Yurtdışı staj döneminde 2 kez Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı. Ömer Faruk Yüce de 2012'de İngiltere'ye yüksek lisans için gönderildiğini, burada FETÖ elebaşını ziyaret etmesi için yönlendirildiğini itiraf etti. Yüce, “Gülen'in evinde 3 gün kaldım” dedi. Her iki sim hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle dava açıldı. Ömeroğlu halen Ağrı Vali Yardımcısı, Yüce ise Derecik Kaymakamı.

– Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı iken tutuklanan Hidayet Sarı, Sivas Suşehri Kaymakamı oldu.

– FETÖ'den tutuklanan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, önce İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne, 14 Temmuz 2020 kararnamesi ile de Manisa Vali Yardımcılığı'na atandı.

– FETÖ'den tutuklanan Mardin Vali Yardımcısı Müfit Gültekin, 14 Temmuz 2020'de Osmaniye Vali Yardımcılığı'na atandı.