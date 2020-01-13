İTÜ’lü öğrencilerin kantin boykotu sürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, öğrencilerin, okuldaki kantinlerin, özel işletmelere kiralanmasına yönelik 12 Aralık’ta başlattıkları boykot sürüyor.

Bugün İTÜ Arı kapısı önünde biraraya gelen bir grup öğrenci, üniversite yönetimine hitaben basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan bir öğrenci şu taleplerde bulurdu;

*Bu boykotu karşısına alan, 15 öğrenciye soruşturma açan İTÜ yönetimi aslında karşısına İTÜ öğrencisini aldığının farkına varmalıdır.

*İTÜ yönetimi öğrencisine hukuksuzca, gereksizce soruşturma açacağına saldırgan özel güvenlik amirlerine soruşturma açmalıdır. Boykot masasına özel güvenlik aracılığıyla saldıracağına öğrencinin hak ve taleplerine kulak vermelidir. Özel işletmeleri koruyacağına öğrencisine sahip çıkmalıdır. Dolayısıyla buradan bir kez daha söylüyoruz.

*15 arkadaşımıza açılan hukuksuz soruşturmalar derhal geri çekilsin. Öğrenciye saldıran, tehdit eden, taciz eden, küfür eden güvenlik amirleri açığa alınması yetmez, gerekli soruşturmalar açılsın. Kamuoyu ile paylaşılsın. Kar amacı gütmeyen üniversite kantini ikinci dönem derhal açılsın” ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından alkışlar eşliğinde okula girdi.

NE OLMUŞTU?

İTÜ öğrencileri, okul kantinlerinin özelleştirilmesinin ardından, yüksek fiyatları protesto için Aralık ayında boykot eylemi başlatmıştı.

Öğrenciler kendi çabalarıyla ücretsiz bir kantin kurmaya çalışmıştı.

Özel güvenlik görevlileri ile boykotçu öğrenciler protestolar sırasında karşı karşıya gelmişti. İTÜ Rektörlüğünün olaylarla ilgili 15 öğrenciye soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.