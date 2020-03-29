İYİ Parti, 1 Mayıs’a kadar erteledi…

İyi Parti Başkanlık Divanı, 27 Mart'ta telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Divan, corona virüsü salgını nedeniyle parti teşkilatlarının alacağı tedbirler ve kongre takvimini ele aldı. Alınan kararlar Genel Sekreter Uğur Poyraz tarafından genelge ile teşkilata bildirdi. Genelgede, il ve ilçe kongrelerinin tekrar ertelendiği şöyle ifade edildi:

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

“1 Mayıs 2020 tarihine kadar, henüz yapılmamış olan tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamı askıya alınmış olup 1 Mayıs 2020 tarihinde askı süresinin devam edip etmeyeceği yine Başkanlık Divanı tarafından görüşülerek değerlendirilecektir.”