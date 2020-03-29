Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti, 1 Mayıs’a kadar erteledi…

Siyasi partilerin il ve ilçe kongreleri corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle erteleniyor. Daha önce 1 Nisan’a kadar kongreleri erteleme kararı alan İYİ Parti, ülkemizde salgının devam etmesi üzerine bu defa 1 Mayıs’a kadar kongrelerin ertelenmesini kararlaştırdı. Genel Sekreter Uğur Poyraz, illere gönderdiği genelgede, 1 Mayıs’la ilgili durumun da ileride parti yönetiminin kararıyla yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Veli TOPRAK
14:52 -
Haberler Gündem
İYİ Parti, 1 Mayıs’a kadar erteledi…

İyi Parti Başkanlık Divanı, 27 Mart'ta telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Divan, corona virüsü salgını nedeniyle parti teşkilatlarının alacağı tedbirler ve kongre takvimini ele aldı. Alınan kararlar Genel Sekreter Uğur Poyraz tarafından genelge ile teşkilata bildirdi. Genelgede, il ve ilçe kongrelerinin tekrar ertelendiği şöyle ifade edildi:

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

“1 Mayıs 2020 tarihine kadar, henüz yapılmamış olan tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamı askıya alınmış olup 1 Mayıs 2020 tarihinde askı süresinin devam edip etmeyeceği yine Başkanlık Divanı tarafından görüşülerek değerlendirilecektir.”

Corona İYİ Parti
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more