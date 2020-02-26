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İYİ Parti, bu hazırlığa karşı çıktı: Tarih dersi zorunlu değil seçmeli olacak

Yeni eğitim programında tarih dersinin seçmeli ders olarak öngörülmesi tepki çekti.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
İYİ Parti, bu hazırlığa karşı çıktı: Tarih dersi zorunlu değil seçmeli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan programa göre tarih dersi zorunlu olmaktan çıkarılıp seçmeli ders haline getirilecek. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, konuyu Meclis gündemine taşıyıp, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “Tarihi ile yoğrulmuş, ondan gurur duyan bir milletin evlatlarına tarih öğretilmeyecek mi?” diye sordu. Bahşi, “Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan hedeflerinde; tarih dersinin zorunlu ders statüsünden çıkartılıp seçmeli statüsüne getirilmesi Türk milletini derinden üzmüştür. Tarih, toplumların hafızasıdır. Bu adım, geçmiş ile olan bağımızın kopması anlamına gelecektir” dedi.

Feridun Bahşi

Bahşi, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a “Tarih derslerinin müfredattan kaldırılmak istenmesi, ‘Tarihe gerek yok' demekle eşdeğer değil midir? Tarih dersinin seçmeli yapılmasıyla birçok tarih öğretmeni de işsiz mi kalacaktır?” diye sordu.

Son güncelleme: 00:41 26.02.2020
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