İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*Maalesef yeni haftaya kahreden haberlerle girdik. Orta Doğu coğrafyasında oynanan çirkin satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı.

*Rusya ile el ele vermiş Suriye ordusu TSK unsurlarına saldırdı. 5 kahraman askerimizi ve 3 sivil memurumuzu şehit verdik ve 9 yaralımız var.

*Türk yurdu dahili ve harici tüm bedhahların gayretlerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek.

*Şehitlerimiz var, ordumuz tayakkuzda cenazelerimizi kaldıracağız ordumuza moral vereceğiz. Ancak, çok önemli bir nokta var. 2 Şubat’ta Ukrayna’dan bir açıklama yapılıyor.

*Türkiye Ukrayna’ya 200 milyon liralık yardım yapılacak deniyor. Aynı günün gecesi 3 Şubat’ın gecesi Ukrayna ve Kırım’ın işgalinden sorumlu olan Rusya’nın kontrolündeki Suriye ordusu Türk askerini hedef alıyor. Satrancın tarifi açık. Askeri yardım yapıyor, askeri hedef oluyoruz.

*Kızılay’a verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar. 30 milyon lira gönderip Kızılay’a gönderip demişler ki sen sadece 75’ini al geri kalanı bizim çocuklara gönder. Bu para kimin parası? İşsizlikten kıvranan geçlerin parası.