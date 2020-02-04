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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

09:58 -
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Akşener'in konuşmasından satır başları:

*Maalesef yeni haftaya kahreden haberlerle girdik. Orta Doğu coğrafyasında oynanan çirkin satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı.

*Rusya ile el ele vermiş Suriye ordusu TSK unsurlarına saldırdı. 5 kahraman askerimizi ve 3 sivil memurumuzu şehit verdik ve 9 yaralımız var.

*Türk yurdu dahili ve harici tüm bedhahların gayretlerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek.

*Şehitlerimiz var, ordumuz tayakkuzda cenazelerimizi kaldıracağız ordumuza moral vereceğiz. Ancak, çok önemli bir nokta var. 2 Şubat’ta Ukrayna’dan bir açıklama yapılıyor.

*Türkiye Ukrayna’ya 200 milyon liralık yardım yapılacak deniyor. Aynı günün gecesi 3 Şubat’ın gecesi Ukrayna ve Kırım’ın işgalinden sorumlu olan Rusya’nın kontrolündeki Suriye ordusu Türk askerini hedef alıyor. Satrancın tarifi açık. Askeri yardım yapıyor, askeri hedef oluyoruz.

*Kızılay’a verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar. 30 milyon lira gönderip Kızılay’a gönderip demişler ki sen sadece 75’ini al geri kalanı bizim çocuklara gönder. Bu para kimin parası? İşsizlikten kıvranan geçlerin parası.

İYİ Parti Meral Akşener TBMM
Son güncelleme: 10:13 04.02.2020
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