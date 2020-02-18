İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*Aramızda bir şehit annesi var, kendisinin ellerinden öperim. Bu ülke size minnettardır. Sokak hayvanlarını koruma deneği aramızda hoş geldiniz. Hayvan hakları savunucularına bir söz verdim.

*Yasalardaki gerekli değişiklikleri yapmak için elimden geleni yapacağıma dair söz verdim. Hayvanlara işkence edenlerin kabahatlar kanuna göre değil Türk Ceza Kanununa göre yargılanması için elimden geleni yapacağım.

*Devlet aklı devlet yönettiğinin farkında olanlarda bulunur. Türkiye'yi “şahsım” ülkesi olarak görenlerde bu aklı bulamazsınız. Her adımları ciddiyetsiz, her işleri millet menfaatlerinden uzaktır.

*Bu iktidarın mensupları devlet yönettiklerini unuttukları gibi sürdükleri sefanın tadını çıkardıkları israf düzeninin içinde milletimizin dertlerini görmez, çile çeken insanımızın sesini duymaz hale geldiler.

*Sizler ve aileniz ay sonunu getirmek için mücadele ederken, bakın iktidarın sarayında neler oluyor. Cumhurbaşkanlığı saraylarının bakım ve onarımı için 610 milyon lira daha harcanacak.

*Bu nasıl para biliyor musunuz? Hani 50 milyon dolar bulamadıkları için Katarlılara peşkeş çektikleri Tank ve Palet fabrikamız var ya işte onun için gerekenin tam iki katı.

*Bu para 265 bin 217 asgari ücrete eşit. Şaka değil. Sarayın onarımına bakımına ve yeni binalara harcanacak. Üstelik bununla da bitmiyor. Geçtiğimiz yıl sarayın bahçesindeki binalara harcanan para ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar 845 milyon lira.

*Bu parayla maliyeti 100 bin liradan 28 bin aile ufak tefek de olsa başını sokacak bir ev sahibi olurdu. 28 bin ailemizi ev sahibi yapacak parayı götürüp sarayın bahçesindeki inşaatlara harcadılar.

“ADALET BUNUN NERESİNDE?”

*Bir babanın Hatay'da kendini yattığı bir babanın Meclis'te intihara kalkıştığı, daha dün borçlarımı ödeyemiyorum diyerek kendini kamyonuna asan bir babanın yaşadığı ülkede oluyor bunlar.

*Elazığ depremi ardından yardımları ücretsiz taşırım diyen koca yürekli bir kamyoncu kardeşimiz ekmek teknesine kendini asarak son verdi.

*Babaların evlerine ekmek götüremedi için kendini asarak can verdiği Türkiye'de saraylarına yaklaşık 3 milyar lira harcayabilen vicdansızlara soruyorum; Adalet bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Bu hüzünlü hikayeler gece rüyanıza girmez mi? Kalbinizde bir sızı yaratmaz mı? Yüreğiniz sızlar mı? Yazıklar olsun size.

*Spor kulüpleri arasındaki tartışmaları biliyorsunuz. Fenebahçe tribünlerinden yükselen sesleri de duyuyorsunuz. Siyasetin spora karıştığı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum. Ancak ekonomiden anlamayan ekonomi bakanı Damat Bey bu aralar anlamadığı bir diğer alanı futbolu karıştırmakla meşgul