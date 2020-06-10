İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Salgınla ilgili çok büyük işler başaran sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Yaşılılarımıza teşekkür ediyorum. Of demeden 3 ay evlerine kapandılar.

* Gençlerimize büyük bir özveriyle evlerinde kaldığı için teşekkür ediyorum. Kriz ortamında sınava hazırlanmak zorunda kalmalarına rağmen sorumlu bir şekilde hareket eden pırlanta gibi gençlerimize teşekkür ediyorum.

“ERDOĞAN VE EKİBİ DERS ALMIYOR”

* Yanlış icraatlara tepki gösterdik, önerilerde bulunduk. Kimi yarım yamalak uygulandı, kimi hiç uygulanmadı. Siyasi irade sınıfta kaldı. Salgında yeni bir döneme girdik. Sayın Erdoğan ve ekibi hatalarından ders almıyor.

* Geçen hafta sokağa çıkabilme, çıkamama tekrar çıkamama komedisine hep birlikte şahit olduk. Dijital iletişimle tüm dünya bir araya geldi.

* Sanatçılar canlı konserler verdi, Zoom üzerinden toplantılar yapıldı ama Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı bir türlü bir araya gelemedi. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan ediyor.

* Buna günlü razı olamayan Sayın Erdoğan bunu iptal ediyor. Krizi yönetemiyorlar, olan millete oluyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Normale dönüş, salgına dönüşmesin.

* Milletimiz bir yandan salgınla bir yandan da krizle uğraşırken iktidar ve küçük ortağı gündemi değiştirmeye çalışıyor. Biz madem dış güçler operasyon yapıyor, millet masası kurulsun diyoruz, onlar darbe diyor.

AYASOFYA MESELESİ

*Ülkenin önemli meselelerini gündemden çıkarıp suni krizlerle gündemi değiştirmeyi bırakın. Ayasofya bunun bir örneği. Bunlar sık sık sıkıştı mı gündeme getirirler.

* Dün Ayasofya'nın cami olması için önerge verdik. AKP reddetti, MHP ve HDP çekimser oy verdi ve önergemiz reddedildi. İşte böyle ayna tutarız. Milletin maneviyatı sizin oyuncağınız değil.

* Sayın Erdoğan ve damadının bütün derdi aman ekonomi konuşmayalım. Milletimizin derdi bu iktidarın gündeminde yok, bu iktidarın milletimize verebileceği hiçbir şey yok.

* Aziz milletim siz Erdoğan'ı seçtiniz o kendi yandaşlarını kolladı. Mesele yalnızca pazara gitmek değil, fileyi doldurabilmektir.

* Kimse umudunu kaybetmesin, bu günler de geçecek. İktidar yarı yolda bıraksa da biz her zorluğu yeneriz. Bu sorumsuzlukları göstermek bizim vazifemiz. Doğru işleri de alkışlarız. Biz önerdik, onlar Tarsim çiftçimize el attılar. Mesela Çanaklı Deresi'ndeki 5. HES'i yapmayın dedik, biz söyledik onlar yaptı Çanakçı kazandı.

* Birçok konuda öneriler sunuyoruz, şöyle yaparsanız daha iyi olur diyoruz. Onların akıllarında Hazine ve Maliye Bakanı'na damat demem kalıyor. Kendisi söyledi en önemli meziyeti damat olmayı. Benim damada damat demem neden sorun oluyor.

* Çiçek Abbas'da İlyas Salman'ın dediği gibi: Mesela ne diyem Mahmut mu diyem. Yeni bir paket açıkladılar. Bütüncül bir plan var mı tabi ki yok. Çünkü damadın inşaatla büyüyen bir ekonomi anlayışı var. İnşaatçılar kurtarılıyor. Yeni açıklanan paketle konut fiyatları bir haftada yüzde 10 arttı. Burada kazanan mütteahhitler oldu.