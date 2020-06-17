İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Kurallara uyalım ki sağlık ordumuzun işini kolaylaştıralım. Başak Demirtaş'a saldırı ne ilk ne de son olacaktır.

* Benzeri çirkin saldırıları yaşamış bir kadın olarak umarım ki son olur ama bu bir zihniyet meselesi. Bizi yönetenler bu konuda net bir tavır almadıkları sürece bu çürümüşlük devam edecektir.

* Onun için Sayın Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'yi yönetenleri bu konuda tutum almaya davet ediyorum.

* Buradan bir kez daha sesleniyorum yeter. Çirkin ellerinizi kadınların üzerinden çekin artık.

* Geçtiğimiz hafta bu kirli zihniyetin ifşa oluşuna şahit olduk. Binlerce trol hesap kapatıldı. Türkiye uluslararası toplumda rezil edildi.

“DAMADININ MASALLARINA ARTIK KİMSE İNANMIYOR”

* Nedir bu trol ordusu; Birinci görevleri Sayın Erdoğan'ı övmek, ikinci görevleri bize sövmek. Türkiye parayla kendini alkışlatan bir yönetimi hak etmiyor. Türk milleti böylesine çapsız bir siyaseti hak etmiyor.

* Gelişmiş ülkelerde siyasette trol hesap kullanmak büyük ayıp olarak görülüyor. Ama bu arkadaşlar bırakın utanmayı bu sahtekarlığı savunuyorlar.

* Sayın Erdoğan senin trollerinden artık kimse korkmuyor. İYİ Parti o korku duvarını yıktı. Damadının masallarına da artık kimse inanmıyor. Çünkü senin trollerin sanal ama 3 bin 600 ek gösterge bekleyenler, atanamayan öğretmenler, işsiz milyonlarca genç gerçek.