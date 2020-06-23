İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Biliyorsunuz geçtiğimiz cumartesi LGS'ye girdi. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Haksız çıkmak istedik ama LGS'de olanlar yine bizi haklı çıkardık.

* Umarız LGS nedeniyle vaka sayısında artış olmaz. Bu hafta da YKS sınavı var. Gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. Bu vesileyle iktidarın bu inadını milletime şikayet ediyorum.

* Sınavın 25-26 Temmuz'da yapacağınızı açıkladınız, sonra sınavı bir ay öne çektiniz. Dilekçe verdik, düzenlemenin iptalini istedik. Danıştay’ı, önerimizi iptal etti.

* Bırakın rahat hazırlansın dedik, salgın daha bitmedi çocuklarımızı göz göre göre tehlikeye atmayın dedik, dinletemedik.

* Hafta sonu sınava girecek sayın öğrenciler, sınava giderken önlemlerinizi lütfen alın. Ne kendinizi ne de sevdiklerinizi riske atmayın. Allah her birinize zihin açıklığı versin.

* Değerli milletvekilleri, farkında mısınız, AK Parti iktidarı gençlerler sürekli bir kavga halinde. Attıkları hiçbir adımda gençlerimize güven yok. Gençlerin hakkı olduğu zaman hep itip kakmak var.

* Şimdi yeni bir yasa hazırlığındalar, 25 yaş altındaki çalışanların sosyal haklarını tırpanlayacak bir formül bulmuşlar.

* 25 yaş altı çalışanların 10 günden az çalışması durumunda sigorta primi ödenmemesini sağlamaya çalışmışlar.

* Nasıl depremi fırsat bilip milletin parasını tırpanladılarsa, şimdi de salgını bahane edip işten çıkarmaların önünü açıyorlar.

* Her dört gencimizden biri işsiz. 1 milyondan fazla üniversiteli işsizimiz var.