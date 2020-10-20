İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:
* Dünyaya 100 yıldır soykırım yalanını söyleyen Ermenistan gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. *Azerbaycan'a ateşkese rağmen füzeyle saldırdı.
* Yer utandı, gök utandı, insanlık utandı ama onlar utanmadı.
* Daha bir yaşındaki Medine bebek anasının koynunda can verdi.
* O, artık bir melek. Büz o yüzü daha önce Hocalı'da görmüştük.
* Biz yine kendi yaramızla, kendi derdimiz ile, kendi acımızla baş başayız.
* Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır.
* Burdan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye'nin temel taşlarıyla oynamaktan vazgeçin.
* Biliyoruz çekilmeyecekler ama biz iktidar olunca o eller çekilecek.
* Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan saklanan Covid-19 verilerini tartışalım, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize çocuklarımızı tartışalım. 8 liraya yükselen doları, işsiz gençleri tartışalım.
1 MİLYON LİRASI OLMAYAN ŞİRKETE 45 MİLYON LİRA TAZMİNAT
* Bakın size bir örnek vereyim; TMSF 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan firmaya ihalesiz iş veriyor.
* İşin tutarı 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete ihalesiz iş veriyorlar. Sonra ne oluyor?
* Çapının çok üzerindeki işi alan firma işi yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Ceza ödemesini beklersiniz.
* Daha çok beklersiniz… Sayıştay’ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi, bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor.
‘ASKIDA EKMEK’ KAMPANYASINA TEPKİ
* Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Geçinemeyen vatandaşa gelince sabır.
* Eve ekmek götüremiyorum dar gelirliye ‘askıda ekmek’ kampanyası.
* Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama.
* Ama öyle ortalık bir yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında usturupluca yapılan bir uygulama.
* Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar.
“YALANLAR DİKİŞ TUTMUYOR”
* Artık yalanlar dikiş tutmuyor. Biliyorsunuz sayın Erdoğan hep sıkıştığında yalanlarını saklar.
* Geminin güvertesine çıkıp 85 milyar metreküplük yeni doğalgazı açıkladı.
* Biz 1 metreküplük gazı bile sevinçle karşılarız ama sıktı be kardeşim. Bir yandan gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan vatandaşın kullandığı gaza zam yapıyorsunuz.
* Türkiye’nin gençler için plan ve programa ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarını eşe dosta saçmaya devam ediyorum.
* Geçtiğimiz cumartesi 2021 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Bu bütçe milletten en kopuk bütçe. Bu bütçede işsizin, emeklinin feryadına çare yok.