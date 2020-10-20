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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Güncellenme: 10:11, 20/10/2020
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Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Dünyaya 100 yıldır soykırım yalanını söyleyen Ermenistan gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. *Azerbaycan'a ateşkese rağmen füzeyle saldırdı.

* Yer utandı, gök utandı, insanlık utandı ama onlar utanmadı.

* Daha bir yaşındaki Medine bebek anasının koynunda can verdi.

* O, artık bir melek. Büz o yüzü daha önce Hocalı'da görmüştük.

* Biz yine kendi yaramızla, kendi derdimiz ile, kendi acımızla baş başayız.

* Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır.

* Burdan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye'nin temel taşlarıyla oynamaktan vazgeçin.

* Biliyoruz çekilmeyecekler ama biz iktidar olunca o eller çekilecek.

* Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan saklanan Covid-19 verilerini tartışalım, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize çocuklarımızı tartışalım. 8 liraya yükselen doları, işsiz gençleri tartışalım.

1 MİLYON LİRASI OLMAYAN ŞİRKETE 45 MİLYON LİRA TAZMİNAT

* Bakın size bir örnek vereyim; TMSF 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan firmaya ihalesiz iş veriyor.

* İşin tutarı 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete ihalesiz iş veriyorlar. Sonra ne oluyor?

* Çapının çok üzerindeki işi alan firma işi yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Ceza ödemesini beklersiniz.

* Daha çok beklersiniz… Sayıştay’ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi, bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor.

‘ASKIDA EKMEK’ KAMPANYASINA TEPKİ

* Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Geçinemeyen vatandaşa gelince sabır.

* Eve ekmek götüremiyorum dar gelirliye ‘askıda ekmek’ kampanyası.

* Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama.

* Ama öyle ortalık bir yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında usturupluca yapılan bir uygulama.

* Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar.

“YALANLAR DİKİŞ TUTMUYOR”

* Artık yalanlar dikiş tutmuyor. Biliyorsunuz sayın Erdoğan hep sıkıştığında yalanlarını saklar.

* Geminin güvertesine çıkıp 85 milyar metreküplük yeni doğalgazı açıkladı.

* Biz 1 metreküplük gazı bile sevinçle karşılarız ama sıktı be kardeşim. Bir yandan gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan vatandaşın kullandığı gaza zam yapıyorsunuz.

* Türkiye’nin gençler için plan ve programa ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarını eşe dosta saçmaya devam ediyorum.

* Geçtiğimiz cumartesi 2021 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Bu bütçe milletten en kopuk bütçe. Bu bütçede işsizin, emeklinin feryadına çare yok.

ANAYASA Azerbaycan Bebek Ermenistan İYİ Parti Meral Akşener TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:52,
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