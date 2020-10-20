İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Dünyaya 100 yıldır soykırım yalanını söyleyen Ermenistan gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. *Azerbaycan'a ateşkese rağmen füzeyle saldırdı.

* Yer utandı, gök utandı, insanlık utandı ama onlar utanmadı.

* Daha bir yaşındaki Medine bebek anasının koynunda can verdi.

* O, artık bir melek. Büz o yüzü daha önce Hocalı'da görmüştük.

* Biz yine kendi yaramızla, kendi derdimiz ile, kendi acımızla baş başayız.

* Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır.

* Burdan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye'nin temel taşlarıyla oynamaktan vazgeçin.

* Biliyoruz çekilmeyecekler ama biz iktidar olunca o eller çekilecek.

* Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan saklanan Covid-19 verilerini tartışalım, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize çocuklarımızı tartışalım. 8 liraya yükselen doları, işsiz gençleri tartışalım.

1 MİLYON LİRASI OLMAYAN ŞİRKETE 45 MİLYON LİRA TAZMİNAT

* Bakın size bir örnek vereyim; TMSF 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan firmaya ihalesiz iş veriyor.

* İşin tutarı 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete ihalesiz iş veriyorlar. Sonra ne oluyor?

* Çapının çok üzerindeki işi alan firma işi yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Ceza ödemesini beklersiniz.

* Daha çok beklersiniz… Sayıştay’ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi, bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor.

‘ASKIDA EKMEK’ KAMPANYASINA TEPKİ

* Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Geçinemeyen vatandaşa gelince sabır.

* Eve ekmek götüremiyorum dar gelirliye ‘askıda ekmek’ kampanyası.

* Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama.

* Ama öyle ortalık bir yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında usturupluca yapılan bir uygulama.

* Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar.

“YALANLAR DİKİŞ TUTMUYOR”

* Artık yalanlar dikiş tutmuyor. Biliyorsunuz sayın Erdoğan hep sıkıştığında yalanlarını saklar.

* Geminin güvertesine çıkıp 85 milyar metreküplük yeni doğalgazı açıkladı.

* Biz 1 metreküplük gazı bile sevinçle karşılarız ama sıktı be kardeşim. Bir yandan gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan vatandaşın kullandığı gaza zam yapıyorsunuz.

* Türkiye’nin gençler için plan ve programa ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarını eşe dosta saçmaya devam ediyorum.

* Geçtiğimiz cumartesi 2021 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Bu bütçe milletten en kopuk bütçe. Bu bütçede işsizin, emeklinin feryadına çare yok.