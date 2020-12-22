Akşener’den hükümete sert bütçe eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Sözlerimin başında Gaziantep’te bir üniversite hastanesinin Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım biriminde oksijen cihazının patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

* Bu hafta Maraş Katliamının yıl dönümü. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnsan hafızası unutur ama bazı şeyler asla unutulmamalıdır. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar asla unutulmamalıdır. Bu olaylara sebep olan süreçler asla unutulmamalıdır. Çünkü biz kavgalardan yana değiliz.

* Siyasi rant için kavga çıkaranlardan artık tiksindik. Nefret ve düşmanlığı karşı biz her daim saygıyı ve dostluğu savunacağız.

* Türkiye devleti şahsının mülkü, milleti de marabası zanneden bir yönetim anlayışının bedelini ödemeye devam ediyor. Sözün de, kararın da millete ait olduğu demokrasimiz, kendisini milli iradenin üstünde gören bir zihniyetin vesayeti altında.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ…

* Üzülerek ifade etmek istiyorum ki; 2021 yılı bütçesi, milletimizin derdine derman olmayacak, tam tersine, sırtındaki yükü artıracak bir bütçedir.

* Bu bütçe, vergi adaletsizliğini, artırarak devam ettiren bir bütçedir. Bu bütçe, insanımıza, kuru ekmeği reva gören bir bütçedir. Bu bütçe, yandaş müteahhitleri koruyan, milleti unutan bir bütçedir.

* Bu bütçe, faiz ödeneklerinin yüzde 31 artırıldığı, çiftçimize doğrudan desteğin ise yerinde saydığı bir bütçedir.

* Bu bütçe, çalışan yoksulları görmeyen, vicdansız bir bütçedir. Bu bütçe, emeklilere sefaleti reva gören, vefasız bir bütçedir.

* Bu bütçe, atanamayan öğretmenlerin, atanamayan sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan, insafsız bir bütçedir. Bu bütçe, annesinden babasından para istemekten utandığı için, gündüz uyuyup, gece uyumayan gençlerin onurlarını kıran, düşüncesiz bir bütçedir.

* Bu bütçe, EYT'liye, mağduriyetin devam etsin diyen, fütursuz bir bütçedir. Bu bütçe, devlette saltanatın, şatafatın bütün haşmetiyle devam ettiği, bir israf bütçesidir. Bu bütçe, bir borçlanma ve faiz bütçesidir.

* Bu bütçe, saray fedailerinin beş maaş aldığı, bir yandaş bütçesidir. Bu bütçe, içinde millet olmayan, refah olmayan, umut olmayan, bir saray bütçesidir. Ez cümle; bu bütçe, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iflasının bütçesidir.