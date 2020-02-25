İYİ Parti heyeti Van’da

İYİ Parti heyeti, İran’da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralıların tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, İYİ Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Oral, Naci Cinisli ve Dursun Aktaş, İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe ile birlikte çığ düşmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavileri süren vatandaşları da ziyaret etti.

“ÖNLEMLER ALINMALI”

Ziyaretin ardından İYİ Parti Van İl Başkanlığı’na geçerek basın mensuplarına açıklama yapan Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, her iki felakette hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Bölgenin deprem ve çığ bölgesi olduğuna dikkat çeken Ensarioğlu, gelecek tehlikeler için önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

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