İYİ Parti Konya teşkilatında corona şoku!

Vaka sayılarının arttığı Konya'da İYİ Parti teşkilatlarında corona virüs salgını patlak verdi. İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, partisinin Meram İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Ethem Taboru’nun corona virüsünden dolayı hayatını kaybettiğini, İYİ parti Konya İl Başkan Yardımcısı Nevzat Kale ve eşi Şeref Gül'ün ise testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tozoğlu sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

* Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle tedavi altında olan il başkan yardımcımız kıymetli eğitimci ve dava adamı Nevzat Kale hocama ve eşi Şeref Gül hanıma acil şifalar diliyorum.

* Meram İlçe Başkan Yardımcımız İsmail Ethem Taboru’nun covid-19 sebebiyle vefatından dolayı merhuma Cenabı Allahtan rahmet, yakılarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.

MERAM İLÇE BAŞKANI VE AİLESİ DE YAKALANDI

Öte yandan İYİ Parti Konya Meram İlçe Başkanı Mehmet Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesi, eşi ve kendisinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını ve hastalığı atlattıklarını belirtti.

“HASTALARIN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Mehmet Avcı;” Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim. Maske, mesafe ve diğer kurallara uyalım. Maalesef hastaneler ve hastaların durumu hiç iç acıcı değil. Rabbim bu illetten en kısa zamanda bütün vatandaşlarımızı kurtarsın” ifadelerini kullandı.