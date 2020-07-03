İYİ Parti Manisa Örgütü’nden AKP’li Gönenç’e suç duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırı tartışılırken, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Hamza Gönenç'in siyasi liderleri teröristlerle bir araya getirdiği skandal paylaşımı kamuoyunun tepkisini çekmişti.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Gönenç, SÖZCÜ tarafından gündeme taşınan paylaşımında “Mutlu bir aile tablosu!” başlığı altında “Ya Rabbi. Bunları ve sevenlerini ahirette de ayırma…” ifadelerini kullanmıştı.

Tepkinin ardından AKP'li Meclis üyesi Hamza Gönenç yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemesine rağmen İYİ Parti Manisa İl ve ilçe örgütlerinin tepkisi devam etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş ve partililerle birlikte Manisa Adliyesi'ne gelerek, AKP Küçükçekmece Belediye Meclisi Üyesi Hamza Gönenç hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ”

Suç duyurusu sonrası kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Eryılmaz, kadına şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, AKP'lİ Gönenç'in özür dilemesinin kendileri için bir şey ifade etmediğinin dile getirdi.

“ÖZRÜN BİZİM İÇİN BİR ANLAMI YOK”

İYİ Parti İl Başkanı Eryılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* AKP'li Gönenç skandal paylaşımının ardından tepkiler artınca çıkmış özür diliyor. Özür dilemeden önce bu paylaşımı yaparken kırk kere düşünmesi gerekirdi. Böyle bir iğrenç ve skandal paylaşımın ardından özür dilemesinin bizim için bir anlamı yok.

* Özellikle kadına yönelik bu tür vicdansız saldırıların toplumda yeri olmamalı, siyasi partiler bünyesinde bu tür çirkin insanları barındırmamalı ve eğer barındırıyorlarsa utanmalıdırlar.

* Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye olduğu gibi, Esra Albayrak'a karşı yapılan terbiyesizliği şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.