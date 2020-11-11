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İYİ Parti milletvekili Yokuş: TBMM’de 5 vekilin corona testi pozitif çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bugün TBMM’de 5 milletvekilinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:40, 11/11/2020
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İYİ Parti milletvekili Yokuş: TBMM’de 5 vekilin corona testi pozitif çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bugün TBMM'de milletvekillerine yapılan corona virüsü testlerinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yokuş, farklı partilerden 5 milletvekilinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* An itibariyle TBMM'de torba yasa görüşmeleri sürüyor. Bugün test yaptıran değişik partilerden 5 milletvekili arkadaşımızda Covid-19 çıktı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konuşma sayılarımızı azaltıyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi TBMM'de de virüs yayılıyor.

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