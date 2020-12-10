İYİ Parti: TÜİK’te üst düzey yöneticiler karı koca

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2021 yılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu bütçeleriyle ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu.

“BİR GARİP YÖNETİM ANLAYIŞINIZ VAR”

Konuşmasında TÜİK'e eleştirilerde bulunan Yokuş, kurumun baştan aşağı vekaletle yönetilen bir kurum hâline geldiğini söyledi.

2005 yılında 5429 sayılı yasal düzenlemeyle Türkiye İstatistik Kurumu'na bir ayrıcalık tanındığını aktaran Yokuş, “2015 yılında çıkartılan yasada ‘Kurum başkanı beş yıllığına atanır.' Yani en az beş yıl görevinde kalıp sağlık sebepleri dışında görevden alınamaz, istenirse beş yıl uzatılır. Buna rağmen, en son görev yapan Birol Aydemir’den sonra yani 15 Ekim 2016’dan sonra ne hikmetse, bu, kendi çıkardığınız yasaya uymuyorsunuz.

Dört yıldır 3 kişi vekâlet etmiş, en son vekâlet sırası şu anda Muhammed Cahit Şirin’de. Yani, Allah aşkına, dört yılda başkanlığa vekâlet eden 3 ayrı şahıs, sizi anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Kamu yönetimini ne hâle getirdiğinizi zaten siz biliyorsunuz da biz de buradan görerek, buradan ifşa ederek milletimizin de görmesini istiyoruz. Allah aşkına, dört yıldır vekâletle yönettiğiniz adamlara güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorsunuz da niye beş yıllık düzenleme yapıyorsunuz? Bir garip yönetim anlayışınız var. Yani, bu, dünyanın herhâlde hiçbir ülkesinde yok, bize has, size has bir iş' dedi.

“BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİ OLABİLİR Mİ ?”

2020 yılında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından çıkartılan bir kanun hükmünde kararnameyi de anımsatan Yokuş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Erdoğan tarafından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnemeyle kurumda düzenleme yapıldı. Kararnameyle Daire başkanı sayısını 16’dan 25’e çıkarıyor, gene, başkan yardımcılarını 4’ten 6’ya çıkarıyor, 67 istatistik grup başkan kadrosu ihdas ediyor; yetmiyor, 25 istatistik daire başkanı makamı veriyor, büyütüyor da büyütüyor. Daha acayip bir şey yapıyor bizim garibimize giden, Türkiye’deki hiçbir kurumdaki daire başkanında olmayan bir hak veriliyor, makam tazminatı 2 binden 3 bine çıkarılıyor.

Allah aşkına ya, TÜİK’teki daire başkanının Maliyedeki daire başkanından ya da Adalet Bakanlığındaki daire başkanından ne fazlası var, ne? Anlatsın biri bunu. Böyle bir ayrıcalık olabilir mi, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Ama siz yapıyorsunuz, yapmaya da devam ediyorsunuz”

“RAKAMLARA TAKLA ATTIRAN BİR KURUM HALİNE GELMİŞ”

TÜİK teknik bir kurum olmasına rağmen unvanlı kadroya yapılan atamaların tamamı liyakat dışı olduğuna vurgu yapan Yokuş, “Yandaş sendika üyesi, hatta ahbap çavuş ilişkisi. 8 üst düzey yöneticisi, yani bölge müdürleri dâhil, karı koca. İlginç bir kurum yapmışlar burayı. Nasıl bu hâle getirmişler? Şu andaki Başkanı da endüstri mühendisi. Bir endüstri mühendisi TÜİK Başkanlığı yapıyor. Olur, yani bu iktidarda her şey olur.

Bir istatistikçiye gerek yok, bulamadık bir istatistikçi, olsun. Bu yapı öyle bir hâl getirmiştir ki bugün bütün araştırmalarda TÜİK’in güvensiz bir kurum olduğunu ortaya koyuyor. Hatta bu güvensizlik bütün araştırmalarda, özellikle AK Partili seçmenlerde bile yüzde 66, toplumdaki güvensizlik yüzde 85. Rakamlara takla attıran bir kurum hâline gelmiş, yetmez.” İfadelerini kullandı.