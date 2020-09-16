İYİ Parti'nin 20 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağan Kurultayı öncesinde SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan İYİ Parti Mersin Milletvekili ve Parti İçi Demokrasi ve Etik Kurulu Başkanı Zeki Hakan Sıdalı, “Parti içi demokraside, Türkiye'ye örnek olma yolunda adım adım ilerliyoruz” diye konuştu. Etik Kurulu, demokrasi ve İYİ Parti adına önemsediklerini ifade eden Sıdalı “Bu kurulumuz; parti içi demokrasi, uzlaşma, uzlaştırma, karşılıklı demokratik saygı anlayışı içinde yer alma gibi alanlarda etkili görev yapacak ve Türkiye'de anlamlı bir örnek olacaktır. Yakında bütün demokratik teamülleri gerçekleştirerek çok güzel bir kongre yapacağız. İYİ Parti Türkiye'nin en demokratik partisi olma yolunda adım adım ilerliyor” dedi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Türkiye'deki mevcut ekonomik tablodan duyduğu kaygıları dile getiren Sıdalı, sadece dar gelirlilerin değil, ekonomik olarak belli bir hayat standardına sahip olanların bile şikayet etmeye başladığını belirtti. Türkiye'nin yanlış yönetildiğini ve iktidarın algılar üzerinden ekonomik sorunları çözmeye çalıştığını belirten Sıdalı, “Türkiye yanlış yönetiliyor. Belirli bir seviyenin üzerinde bir hayat standardına sahip insanlar bile artık hayat şartlarından şikayet etmeye başladı. İmkânı olmayanlar için durum daha vahim'' dedi. Enflasyonu düşürecek ekonomik ortamın şu anda bulunmadğına dikkat çeken Sıdalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonun düşmesi için maliyetleri düşürür üretimi artırırsınız. Türkiye'de maliyetler ne yazık ki düşmüyor. Bu bir handikap. Dışarıdan aldığımız ürünler ara mamul, onu alıp işleyip biz nihai ürüne çeviriyoruz. İthal oranı bazı ürünlerde yüzde 60, bazı ürünlerde ise yüzde 90'a kadar çıkıyor. Bu ürünlerde, dolar artışından dolayı zaten çok ciddi bir artış olacak. Henüz son kur artışları maliyetlere yansımadı. Maliyetleri düşürerek enflasyonu düşüremeyeceğimiz ortada.”

KÖTÜ GÜNLERİN BAŞLANGICINDAYIZ

Türkiye'nin yeni pazar bulma şansının çok düşük olduğuna dikkat çeken Hakan Zeki Sıdalı şunları söyledi:

“Dünden daha fazla ürün satabileceğimiz bir refah düzeyine ilerlemiyoruz. Dışarı satalım desek öyle bir siyasi ortam yok. Çünkü ihracat da sadece fiyat odaklı bir durum değil. Ülkenizin diğer ülkelerle ilişkileri, pazarlara yakın olması gibi etkenler var. Sanayi, hizmet sektöründe problemlerimiz varken ihracat patlaması söz konusu olamaz. Kötü günlerin başlangıcındayız. Türkiye zaten kötü yönetiliyordu ve üstüne pandemi koşullarında alınan önlemlerin de yetersizliği ve şeffaf olmaması daha kötüye götürdü. Önümüzdeki dönemin de çok zorlu geçeceği görünüyor.”