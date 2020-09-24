İYİ Parti’de ‘çizik liste’ tartışması: Güneşin önüne bulutları çekmeyelim

İYİ Parti 2. Olağan Büyük Kurultayı’nın ardından başlayan liste tartışmasının ‘çarşaf listenin doğası budur’ diye değerlendiren İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, bu tartışmanın TV ekranlara ve sosyal medya üzerinden yürütülmesine tepki gösterdi. Oral, şunları söyledi:

PARTİMİZE ZARAR VERİR

* Anahtar listeler kağıtlarla, SMS'lerle isimli isimsiz dağıtıldı. Bu son derece doğaldır. İYİ Parti, güzel bir rekabet ortamında, azami demokratik teamüllerle gerçekleşen bir kongre süreci geçirdi. Sayın Akşener kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Bu coşkuyu topluma anlatmak yerine ‘anahtar liste' tartışmalarına girmek partimize zarar vermektedir. Kongrede altında imza olmayan kağıt parçaları olduğu gibi altı imzalı SMS’ler ve mesajlar da atıldı. Bu demokrasinin çarşaf liste usulünün doğasında olan şeylerdir.

SEÇİLEMEYENLERİN ÖNCÜ OLMASI ÜZÜCÜ

* Ben geçtiğimiz kongrede olduğu gibi bu kongrede de GİK üyeliğine aday olmadım. TBMM'de partimize ve milletimize hizmete daha çok zaman ayırmak için bu kararı vermiştim. Ancak seçilemeyen arkadaşlarımızın bu tip tartışmalarda öncü olması üzücüdür.

KOL KIRILIR, YEN İÇİNDE KALIR

* İYİ Parti Türkiye’de pek çok siyasi partide olmayan demokratik istişare mekanizmasını her daim işletmiştir. Genel Başkanımız üyemize de milletvekilimize de aynı açık yüreklilikle değer vermiş ve istişare etmiştir. Bu ortadayken sosyal medyadan, TV kanallarından konuşmak nedendir? Milletvekili, divan üyesi ve parti üyesi dostlarımı kardeşlerimi sükunete davet ediyorum. Kol kırılır yen içinde kalır. Biz sorunlarımız varsa kendi içimizde halledebilecek olgunluğa sahip insanlarız. İYİ Parti güneşinin önüne bulutları çekmeyelim…