İYİ Parti’de ikinci “FETÖ’cü” suçlaması

İstanbul’dan sonra Rize’de de İYİ Parti teşkilatı FETÖ’cü suçlamalarıyla çalkalandı. Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık’ın FETÖ’cü olduğunu ileri sürdü.

“DEŞİFRE ETMEYEYİM DİYE PARTİDEN İHRAÇ ETTİ”

Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk’ün oy çokluğuyla partisinden ihraç edilmesinin sebebini sosyal medya hesabından açıkladı. Öztürk, “Daha önce FETÖ’den yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı” diye yazdı.

“İSPAT ETMEYEN NAMUSSUZ ŞEREFSİZDİR”

Kendisine yapılan FETÖ’cü suçlamasına sessiz kalmayan İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık, sosyal medyadan İlçe Başkanı Öztürk’e cevap verdi. Özyanık açıklamasında, “Bir şahıs bana FETÖ’cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi.

“İL BAŞKANLARINA FETÖ’CÜ DEMEK MODA OLDU”

Üç yıldır il başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Özyanık, “Birisine çamur atacaksanız bari en başta atın da bir inandırıcılığınız olsun. Üç yıldır neredesiniz? Adliye de orda, savcılık da orada. Yolunu bilmiyorsanız sizi götürürüm, dilekçe yazamıyorsanız, sizin yerinize dilekçe de yazarım. İl başkanlarına FETÖ’cü demek moda oldu. İstediğini elde edemeyen, sevmediği kişilere FETÖ’cü diyor. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.

284 SAYFA DELİL VAR

İl Başkanı Özyanık’ın bu açıklamasının ardından İyi Gençlik Rize Kurucu İl Başkanı Şaban Onat Güner’de sosyal medya hesabından iddialara yeni bir boyut getirdi. Güner, “İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık, FETÖ’cü olduğunuz hakkında bir delilim veya ispatım yoktur. Böyle bir iddiada da bulunmadım, bulunamam. Ama evrakta sahtecilik yaptığınızı tespit ettim. Elimde 284 sayfa delil var. Ben iddialarımı ispatlamak zorundayım. Cesaretiniz varsa buyurun! İnşallah bu sefer gözleriniz yine dolmaz” şeklinde konuştu.