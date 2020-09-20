İYİ Parti’de kurultay heyecanı

İYİ Parti, bugün 2. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Ankara Altınpark'ta yapılacak kurultay, pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve seyircisiz toplanacak. 1379 delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetimi belirleyecek. Kurultayın sloganı ‘Millet bizi çağırıyor' olacak.

İYİ Parti, Z Kuşağı'nın dikkatini çekmek adına kurultay için “Benim sıram, benim zamanım” adında rap şarkısı hazırladı. Akşener, kurultayda tek aday olarak genel başkanlık seçimine girecek. Asıl rekabet, 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçiminde yaşanacak. Partinin yönetim organlarına üyeliklerin çarşaf liste yöntemi ile yapılacağı seçimde, Akşener'in 100 kişilik ‘anahtar liste' çıkaracağı öne sürüldü.

Pandemi nedeniyle kurultaya bin 379 delege ve görevliler dışında kimse alınmayacak. Ancak parti yönetimi, MHP ve HDP dışındaki siyasi partilere, pandemi nedeniyle kurultaya davet edilemediklerini belirten bir mektup gönderecek.