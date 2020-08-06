İYİ Parti’den Bakan Koca’ya: Sağlık personeline verdiğiniz sözleri unuttunuz mu?

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi vererek corona virüsü nedeniyle sağlık çalışanlarına verdiği sözleri tutup tutamayacağını sordu.

Çıray, “Sağlık emekçilerinin toplumsal yaşamdaki yeri özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Toplum olarak tüm sağlık çalışanlarını takdir etmekten imtina etmedik ve kendilerine olan minnet borcumuzu asla unutmayacağız” dedi.

“ÖDEMELER ADALETLİ YAPILMADI”

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 700 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan corona virüsü salgınının Türkiye'de de son derece ciddi sonuçlar doğurduğunu, özellikle ‘yeni normal' adı verilen sürecin uygulanmaya başlamasıyla birlikte gidişatın çok daha kötüleştiğini öne süren Dr. Çıray, şunları kaydetti:

* Bu isim bile yanlıştı. Milleti rehavete sevk ettiler. Bu süreçte Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok hızlı bulaşan ve vahim sonuçları olan bu virüs ile mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanlarına üç ay boyunca tavan oranında ek ödeme yapılacağını açıklamış ancak adaletli ve şeffaf şekilde yapılmayan ödemeler sağlık çalışanlarını ve onların büyük destekçisi olan halkımızı hayal kırıklığına uğratmıştır.

* Özellikle hem sağlık hem de eğitim hizmeti sağlayan üniversite hastanelerinde çalışan hekim ve hemşireler, sağlık bakanlığının pandemi ek ödemelerini hastanelere adaletsiz şekilde dağıtmış olması ve hastane yönetiminin gelir azlığını gerekçe göstermesi sonucu ciddi kesintilerle karşılaşmışlardır” diye konuştu.

“ÖZLÜK HAKLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Dr. Aytun Çıray önergesinde şu ifadelere yer verdi:

* Tüm bunlara ek olarak, dünyanın kriz ilan ettiği ve herkesin evlerine kapandığı bir dönemde gece gündüz demeden çalışan ve halk sağlığı için büyük çaba sarf eden sağlık çalışanlarından Covid-19 tanısı alanların sayısı gittikçe artmaktadır.

* Bu virüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanı sayısı da hızla artış gösterirken, hâlihazırda zor şartlarda çalışan ve ülkemizde büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alan bu emekçilerin özlük hakları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

* Sağlık çalışanlarının olduğu kadar yakınlarının sağlığının korunması ve bu kişilerin maddi-manevi varlıklarının gözetilmesi de tüm sağlık çalışanlarının hakkıdır.

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden cesur sağlık ordumuzun geride bıraktığı aileleri güvence altına alınmalıdır. Bu nedenle kamu görevlilerinden fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha az olanlardan COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı bağlamayı düşünüyor musunuz?

2- Sağlık Bakanlığı'nca yapılan ve üniversite hastaneleri için yönetimin keyfiyetine bırakılan pandemi ek ödemeleri, “eşit işe eşit ücret” prensibi doğrultusunda yeniden düzenlenecek midir? Bakanlık'a bağlı hastaneler ile üniversite hastaneleri arasındaki ödeme farklılığı ortadan kaldırılacak mıdır?

3- Birincil görev yeri dekanlık bölümü olan temel bilim asistanları da dışarıda bırakılmayarak, çalışılan birim ve süre ayırt edilmeksizin, pandemi sürecinde görev alan tüm sağlık emekçilerine ek ödeme yapılmalıdır. Bu doğrultuda, yabancı uyruklu asistan hekimler de uğradığı adaletsizlik giderilerek hak ettikleri ödemeleri alacaklar mıdır?

4- %80 ile %100 arasında yapılan kesinti sonrası 8 lira ödenen ya da hiç ödeme yapılmayan sağlık çalışanlarından yapılan ek ödeme kesintileri geri verilecek midir?

5- Pandemi sürecinde yaşamlarını hiçe sayarak, gece gündüz büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarının özlük hakları için düzenleme yapılacak mıdır?