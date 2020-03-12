İYİ Parti’den Corona desteği: El birliği ile bu zorlu dönemi atlatacağız

Dünyada hızla yayılan Corona virüsün Türkiye’de de görülmesine yönelik İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu açıklama yaptı. Ağıralioğlu, “Ülkemiz baştan hassasiyet gösterdiği için dünyadaki ciddi sorunlar henüz Türkiye’de dünyada hissedildiği gibi hissedilmiyor ama bu hissedilmeyeceği anlamına gelmiyor.

Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu tedbirlerin bir farkındalık yaratarak milletimiz tarafından hassasiyetle takip edilmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak elimizden geleni yapacağız. Kulağımız Sağlık Bakanlığı’nda. El birliği ile bu zorlu dönemi atlatacağız” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜM ORANLARI AZ AMA”

Corona virüsü nedeniyle meydana gelen ölümlere de değinen Ağıralioğlu, “Tedavisinin henüz bulunamamış olması ölüm oranları çok düşük olsa da bulaşıcılık bu durumda oluşacak olan infalin kapısını açıyor. Bulaşıcı olması ve aşısının bulunmaması virüsü daha dehşetli bir hale getiriyor. Dolayısıyla hassasiyet göstereceğiz. Biz İYİ Parti ailesi olarak bu konuda azami hassasiyet gösterecek ve bu sürecin içinde gönüllü bir çalışan olacağız” dedi.

Ağıralioğlu Türkiye’nin bu zorlu günlerinde parti olarak destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

“ŞİMDİ HERKES ELİNİ KALBİNE KOYSUN”

Bundan sonraki süreçte MYK toplantılarını dikkatli bir çerçeveye uygun yapacaklarını belirten Ağıralioğlu, virüs ülkeden gidene kadar kimseyle el sıkışmamak ve sarılmamak gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, şunları söyledi;

*Önlemlerle ilgili bizde ihtimam göstereceğiz. Derviş selamı geldi şimdi biliyorsunuz, kıymetli bir şey oldu. Bu memlekette zaten böyle zor zamanlarda gelmiş iş kıymet veriyor.

*Şimdi herkes kalbinin üstüne koysun elini memlekete de iyi gelecek, yani herkesin eli milletin gözünü oymaya teşebbüs etmiş, şimdi ise herkes elini kalbine koyarak davranması hasıl oldu. Biz buna sadakat göstereceğiz.