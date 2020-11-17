İYİ Parti’den corona virüsü önlemleri: Ziyaretçi alımları durduruldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları, artan corona virüsü vaka sayısının ardından bir dizi önlemi hayata geçirdiğini açıkladı.

ALINAN ÖNLEMLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Partinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İl Başkanlığımız ve İlçe Başkanlığımızda partili arkadaşlarımızın ve halkımızın sağlığını riske atmamak için Covid-19 tedbirleri kapsamında 18.11.2020 ve 2.12.202 tarihleri arasında;

* İl Başkanlığımız ve İlçe Başkanlıklarımızın belirtilen tarihler arasında kısmen kapatılması,

* Ziyaretçi alımının durdurulması,

* İl Başkanlığımız ve İlçe Başkanlıklarımızda belirtilen tarihler arasında 12.00 ile 18.00 saatleri arasında bir yönetim kurulu üyesinin nöbetçi olarak görevlendirilmesi,

* İl ve ilçelerde planlanan programların geçici olarak askıya alınması,

* Yönetim Kurulu toplantılarının online görüşme platformları aracılığı üzerinden yapılması,

* Başkanlıklarımızda maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemle dikkat edilmesi kararları alınmıştır.”