İYİ Partiden gençlere ‘Benim Sıram, Benim Zamanım’ şarkısı

İYİ Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından gençlere yönelik ‘Benim sıram, Benim zamanım' isimli bir şarkı yayınladı. Paylaşımda, “İktidardan tasarruf olmaz! Şansın bitti! Şimdi benim sıram, benim zamanım” ifadelerine yer verildi.

Şarkının sözleri şöyle:

Günaydın erken kalktın, anksiyete sana da merhaba

Canım telefonum biraz felaket haberi ver bana

Kılıçlar bilenmiş, asosyal medya sosyal mezbaha

Herkes düşman, herkes kızgın, herkes düşmüş bir yana

Aa ülke yandı canım ya plan mı yapmıştın?

Daha dünkü kıyamet var yenisi kopmaz sanmıştım

Tazyikli suyunda daha yeni yıkanmıştım

Taa ilk doğumda hayatım programlanmıştı.

Her yeni gün piyangoyken kariyer planı ne diye?

İçine çek bu kirli hava da sana zenginden hediye

El oğlunun bire aldığını sen alacaksın yediye

Bi’ oh diyebilmek için hop yine düştük mü krediye

Biz bize yeteriz evet ama bir şeyi merak ettim

Topladığın yüzlerce milyonu ne ara helak ettin

Neyime yaradı sahte süslü kurumsal nezaketler

Kapıya koyacaktıysan herkesi ilk felakette

Şansın bitti Bu sondu, uyandım

Hazırım şimdi Benim sıram benim zamanım

Hayatım önümde, hayalim çok, hesabım tutmuyor

Ellerim kirli, kalbim temiz korkular uyutmuyor.

Hayat yarış, memat varış, aman çalış ama yetmiyor

Yarışlar hileli bunu kimse okulda öğretmiyor

Gel otur şimdi senle bana bi hayat çizelim

Yarışlar, imtihan, okul ve iş tamam diyelim

Maaşlar anca borç kapar aman yavaş yiyelim

Suçsa hakikati konuşmak, özür dilerim

Altın kaplı, yatlı katlı hayatlar önümde fotoroman

Üç ayda jet alan mı yoksa mesaide kaybolan mı,

Kahramanca kararınca yaşamak hoş ama boşa akınca

Umutlar, Şu koca binalar daha yüksek, mahallemden bakınca

Şansın bitti Bu sondu uyandım Hazırım şimdi Benim sıram benim zamanım