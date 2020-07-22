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İYİ Parti’den Hulusi Akar’a Libya soruları

İYİ Parti'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a kritik Libya operasyonu soruları geldi. İYİ Parti Aydın milletvekili Aydın Sezgin, Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, TSK tarafından desteklenen Serraç hükümetinin kontrol ettiği bölgede yer alan Vatiyye üssüne yönelik “kimliği belirsiz uçaklarla” yapılan saldırıya ilişkin sorular yöneltildi.

Sozcu.com.tr
13:16 -
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İYİ Parti’den Hulusi Akar’a Libya soruları

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, “basında yer alan bilgilere göre 90 dakikadan kısa süre içinde gerçekleştirildiği tahmin edilen dokuz ardışık sortide, üste bulunan ve ülkemize ait olan hava savunma sistemleri, radarlar ve üst düzey komutanlara tahsis edilen yerleşkelerin imha edildiği belirtilmektedir” ifadesini kullandı.

Aydın Sezgin, saldırının hangi ülkeye ait uçaklar tarafından yapıldığını, bu saldırı sırasında can kaybı olup olmadığını, Türkiye'nin Libya'ya savaş uçağı konuşlandırma niyeti olup olmadığını da sordu.

Sezgin'in soru önergesi ve içerdiği soruları şöyle:


Son güncelleme: 13:17 22.07.2020
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