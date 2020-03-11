İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AKP’ye katıldı

Şubat ayının ortasında sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaparak İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, TBMM’de bugün AKP grup toplantısına katıldı. Çokal’a toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti rozeti taktı.

İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine AKP rozetini takmasıyla AKP'le geçiş yaptı. Geçtiğimiz ay İYİ Parti’den istifa eden isimlerden olan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, TBMM’de AK Parti grup toplantısındaydı.

“AN İTİBARİYLE BÜYÜK AKP AİLESİNİN MENSUBUYUM”

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Çokal'a yeni partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan parti rozetini taktı.

Bakan Çavuşoğlu ve Milletvekillerinin katıldığı toplantıda Çokal, gruba hitaben “An itibariyle büyük AKP ailesinin mensubuyum” diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AKP'ye geçtiği duyulan Antalya Milletvekili Çokal'a sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine internet sayfasını ve sosyal medya hesaplarını ve telefonunu kapattı.