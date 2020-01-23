İYİ Parti’den Kanal İstanbul’un plan değişikliklerine itiraz

İYİ Partililer, Kanal İstanbul için yapılan plan değişikliğine itirazda bulunmak için Ataşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde toplandı.

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İl Başkan Yardımcısı Yaşar Özkan ve Ataşehir İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir‘in yanı sıra çok sayıda vatandaş da dilekçelerini verdi.

Kanal İstanbul’un geçeceği yerlerde yapılan plan değişikliğine itiraz ettiklerini belirten İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, şunları söyledi:

ŞEHRİN DEĞİŞMEYEN PLANLARINI DEĞİŞTİRİYORLAR

* 1/100.000’lerin önemi şurada; ÇED raporundan çok farklı olarak kalıcıdır. O şehrin değişmeyen planlarıdır. İşte böyle değiştirilmeye teşebbüs ediliyor. Değiştirildikten sonra Kanal İstanbul yapılmasa bile, orada kalıcı hale gelecek. Bizim endişemiz burada.

YERLEŞİM SAHASI KUZEYE GENİŞLİYOR

* Bu plan değişikliğine göre İstanbul’un yerleşim sahası kuzeye doğru genişliyor. Bu değişiklik gerçekleşirse, Karadeniz’e kadar yerleşim çıkacak. Dolayısıyla oranın ekosistemi tamamen değişecek. Oradaki köylerde yaşayan insanlar, yani yaklaşık 350 bin kişi, başka yerlere transfer olacak.

EKOSİSTEM DEĞİŞMİŞ OLACAK

* Oraya 1 milyon 200 bin bazılarına göreyse 2 milyon insan yerleşecek. Bu suretle Trakya’nın değişmemesi gereken su havzalarının kaynakları, tarım alanları, ekosistemi değişmiş olacak. Bunların hiçbirini kabul edemeyiz. İtirazımızın dikkate alınıp değişikliğin geri çekilmesini bekliyoruz. Geri çekilmezse hukuki yollarla mücadelemize devam edeceğiz.

‘MEMLEKETE FAYDASI NEDİR?’ DİYE SORDUK

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ise “Acaba Kanal İstanbul bir paravan konu muydu?” diyerek, şunları söyledi:

* İlk günden beri şu soruyu sorduk: Bu projenin memlekete faydası nedir? Muhattaplarımız bu soruya net bir cevap veremediler. Biz de ‘acaba rant oluşturma arzusuyla mı bütün bu çabalar gösteriliyor’ dedik. Bu plan değişikliği bu şüphemizi güçlendiren, altını çizen ve dikkat etmemiz yönünde bizi uyaran bir çaba. Kanal İstanbul yapılsa da yapılmasa da İstanbul’un neredeyse akciğeri olan yeşil alan bir şekilde imara açılacak hale geliyor.

* Memlekete hiçbir faydasını göremediğimi bu projenin neden yapılmaması gerektiğinden çok neden yaptıklarını hep sorduk. Bu olan değişikliği ile de aslında neden yapılmak istendiğini de yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz” dedi. Kavuncu, hukuk çerçevesinde haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.