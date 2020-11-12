İYİ Parti’den Özdağ’ın iddialarına yanıt

Yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanlayan İYİ Parti, Özdağ'ın iddialarıyla ilgili “yalan rüzgarına” benzetmesi yaptı.

“KENDİSİNE VERDİĞİ ZARARI ENDİŞEYLE İZLİYORUZ”

Özdağ'ın, bir süredir, parti ile ilgili açıklamalarını dikkatle izlediklerini vurgulayan İYİ Parti, “Öncelikle ifade etmek isteriz ke; ithamları, sahip olduğu kariyer ve tecrübesiyle örtüşmemektedir. İYİ Parti olarak, talihsiz açıklamaları ile kendisine verdiği zararı endişeyle izliyoruz. Bu zarar öyle bir noktaya ulaştı ki; sayın Özdağ, bir televizyon programındaki iddialarını, 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, kelimenin tam anlamıyla ‘yalan rüzgarına' dönüştürdü” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ'NİN SAKLADIĞI BİR AJANDASI YOKTUR, OLAMAZ”

“Milletimizin emin olmasını isteriz ki; İYİ Parti'nin aziz milletimizden sakladığı bir gündemi, bir ajandası, ilişkileri ya da projeleri yoktur ve olamaz” denilen açıklamada, “İYİ Parti, attığı ve atacağı adımların, yetkili kurullarında konuşup değerlendirildiği, son derece şeffaf bir yol haritasına sahiptir” denildi.

“İYİ PARTİ'YE ASLA YAPIŞMAYACAK BİR LEKELEME ÇABASIDIR”

Partiden yapılan açıklamada, Özdağ'ın iddialarına şu üç madde ile karşılık verildi:

“Bu gerçek ışığında; sayın Özdağ'ın iddiaları konusunda ilk ve son kez olmak kaydıyla, aziz milletimizi bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız.

İYİ Parti ve İYİ Parti'yi temsilen hiç kimse, bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. Çünkü zaten böyle bir çalışma hiç olmamıştır.

İYİ Parti'nin hiçbir yöneticisi, Ak Parti ile gizli ya da açık bir anayasa çalışması yapmamıştır.

Önüne geleni FETÖ'cülükle suçlayan iktidar mantığıyla benzeşen, FETÖ'cülük ve FETÖ'cüler iddiası, İYİ Parti'ye asla yapışmayacak bir lekeleme çabasıdır.”

“SİYASET ÇÖPLÜĞÜNDEKİ VE VİCDANLARDAKİ YERİNİ ALMAYA MAHKUMDUR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye ilişkin “yerli ve milli” kelimelerini kullandığının hatırlatıldığı açıklamada, “Bugünün muktedirleri bile, ellerindeki tüm devlet imkanları, istihbarat imkanları, yargı imkanlarına rağmen, İYİ Parti'nin üzerinde tek bir damla leke bulamamış, ve sonuçta ‘yerli ve milli' sıfatını teslim etmek zorunda kalmışken, Ümit Özdağ'ın bu konudaki ‘sadık hizmeti', siyaset çöplüğündeki ve vicdanlardaki yerini almaya mahkumdur” denildi.

“ASLINDA PSİKOLOJİK BİR SORUNUDUR…”

Açıklama, şu sözlerle sonlandırıldı:

“Aziz milletimizin dikkatine sunmak isteriz ki; iktidar partisinin grup başkanvekili, sayın Özdağ'ın her açıklaması sonrasında devreye girip, benzer bir üslupla partimize saldırmıştır. Bu açık ‘iz'in takipçisiyiz. Ancak aynı iktidar partisinin sözcüsü, sayın Özdağ'ın iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır. Bilinmelidir ki; İYİ Parti'yi, hem Ak Parti'yle, hem HDP'yle, hem PKK'yla hem de FETÖ'yle birlikte olmakla itham etmenin dayanılmaz hafifliği, aslında psikolojik bir sorunudur. O sorunun çözümü de, siyaset de değil, psikiyatri bilimindedir.”