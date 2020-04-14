İYİ Parti’den polis ve jandarmaya iki maaş ikramiye teklifi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, corona virüsü ile mücadelede aktif görev üstlenen polis ve jandarma ekiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki maaş ikramiye verilmesine yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yokuş, şu ifadeleri kullandı;

İTİBARLARININ AZALDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

*Küresel salgın Covid-19'un ülkemizde görülmesiyle birlikte; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan kolluk kuvvetlerimiz büyük bir özveri ile milletimizin sağlığı, asayişi ve devletin güvenliği için çalışmaktadır.

*Milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin geleceği, ekonomik yönden kalkınması her şeyden önce kolluk kuvvetlerimizin mesleklerinde göstereceği başarıya bağlıdır.

*Polis ve jandarmanın önemli bir kısmı ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle toplumdaki itibarlarının azaldığını düşünmektedir. Bununla birlikte bir kısmı ailelerinden ayrı kalmakta bir kısmı da ayrı şehirlerde görev yapmaktadır.

“KOLLUK KUVVETLERİMİZE DESTEK OLMA ZAMANI”

Kolluk kuvvetlerinin corona virüsü salgınıyla birlikte iş yükünün arttığını ifade eden Yokuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

-Kolluk kuvvetlerimize verilen ücret gündelik hayatlarındaki zorunlu harcamaları dahi karşılamaktan uzakken, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden Covid-19 salgınıyla birlikte çalışma şartları daha da ağırlaşmıştır.

-Vatandaşların can güvenliğinin yanında sağlığını da korumakta yükümlü olan kolluk kuvvetlerimiz, gece gündüz ayrımı yapmadan, izin kullanmadan salgının yayılmasına karşı büyük çaba sarf etmekte, bu doğrultuda kendi sağlıklarını da tehlikeye atmaktadırlar.

-Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı hizmet sınıfında fiili olarak görev yapan kolluk kuvvetlerimizin ekonomik sorunlarına bir nebze çözüm üretilmesi amacıyla Ramazan ve Kurban Bayramında iki maaş ikramiye verilmesine yönelik kanun teklifi verdim.

-Gazi Meclisimizin, salgın nedeniyle görevlerini zorlu şartlar altında yerine getiren kolluk kuvvetlerimize karşı teklifimizi destekleyeceklerini umuyorum.