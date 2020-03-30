İYİ Parti’den sağlıkçılar için flaş öneri

Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen teklifte, salgın hastalıkla mücadele ederken hayatını kaybeden bütün sağlık meslek mensuplarının ‘şehit' olarak kabul edilmesi istendi.

Teklifin gerekçesinde de ”Bu değişiklik ile birlikte, içinde bulunduğumuz süreçte salgın ile mücadelede tereddüt etmeden görevlerini ifa eden sağlık meslek mensuplarının vazifelerinin kutsallığını yasalaştırmak ve bu doğrultuda vefat eden personelin hukuken, görevleri esnasında hayatını kaybeden Silahlı Kuvvetler, Emniyet ve Jandarma, Millî İstihbarat Teşkilâtı ve ilgili diğer personel ile eşdeğer statüye sahip olmalarını sağlamak amaçlanmıştır.” denildi.