İYİ Partili Aytunç Çıray sordu: Ali Demir dönemi telafi edilecek mi?

Çıray, gençlerin sadece hayalleri değil, gelecekleri de çalındığını belirterek; konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Çıray önergesinde, 2010 yılında KPSS sorularının çalınmasıyla başlayan skandallar zinciri sürecindeki suç duyuruları ve soruşturmaların sonuçsuz kaldığını ve Ali Demir'e iktidar tarafından sahip çıkıldığını savundu. Çıray önergesinde şu sorulara yanıt istedi: “Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olarak görev yaptığı 2010-2015 yılları arasında ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen soruların hazırlandığı birime alınan ve FETÖ üyesi çıkan kişilerin işe alınmasından veya bu birime transfer edilmesinden kimler sorumludur? Sınavlarda soruların çalındığı ortaya çıkmasına rağmen Danıştay kararıyla iptal edilerek hükümsüz sayılmayan bu sınavların sonuçlarına göre ataması yapılanlar tespit edilecek midir? Haksızlıkların düzeltilmesi ve mağdur edilenlerin uğradıkları hak kayıplarının telafisi için ne gibi işlemler düşünülmektedir?”