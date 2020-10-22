İYİ Partili Başkan kayınbiraderini başkan yardımcısı yaptı

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğu AKP’den devir alan Samsun’un İlkadım ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyeye yaptığı atamalarla bir kez daha tartışma konusu oldu. Daha önce parti değiştirme konusunda anket yaptırdığı ortaya çıkan Demirtaş, yaklaşık 20 gün önce de, seçimde bayrak sorumlusu ile aracını başkana tahsis eden kişiyle birlikte, dolmuş şoförü, berber, çaycı olmak üzere toplam 5 kişiyi de kendisine danışman yaptı.

KAYINBİRADER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Yaptığı atamalar eleştiri konusu olan Başkan Demirtaş, son olarak eşi Lütfiye Demirtaş’ın erkek kardeşi Lütfi Coşkun’u başkan yardımcısı olarak belediyeye aldı. Bayan Demirtaş da, sosyal medya hesabından kardeşi ve eşiyle birlikte olan fotoğrafı paylaşarak, “Canım kardeşim Lütfi, yeni görevinde başarılar dilerim” diye yazarak yeni başkan yardımcısını kutladı.

Lütfi Coşkun, bir süre önce AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından, Emlak Kamulaştırma Daire Başkanlığı görevinden alınmıştı.