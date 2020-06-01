İYİ Partili belediye başkanına saldırı!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde dün gece İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile iki belediye çalışanı, annesinin evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Dün saat 22.00 sıralarında annesinin Zafer Mahallesi’ndeki evinin orada iki belediye işçisiyle konuşurken, iddiaya göre yanlarına gelen eski Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Baytaş ile Yiğit Ertin başkana önce sözlü, sonra fiziki saldırıda bulundu. Çıkan arbedede Başkan Aytekin Kaya’nın ayağı incindi, belediye çalışanı Şerif Kutay’ın ise kaburgası kırıldı.

Polis ekipleri Volkan Baytaş ile Yiğit Ertin’i gözaltına alırken, yaralı işçi ile Başkan Kaya hastaneye götürüldü. Bu arada Volkan Baytaş’ın daha önce belediyede çalıştığı ve Başkan Kaya tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

TAKVİYE ÇEVİK KUVVET GÖNDERİLDİ

Olayı duyan İYİ Partililer ile Ülkü Ocakları’na mensup vatandaşlar Emniyet önünde toplanmaya başladı. Karşılıklı sözlü sataşmalar ve tahrikler artınca, Aydın şehir merkezinden çevik kuvvet ekipleri istendi. Gece yarısından sonra ifadeleri alınan Ertin serbest bırakıldı, Baytaş ise bugün mahkemeye çıkarılmak üzere nezarette tutuldu.

”YOLSUZLUĞUN ÜZERİNE GİTTİK RAHATSIZ OLDULAR”

Saldırı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ”Belediyeyi devraldığımızda 7 trilyonluk yolsuzluğun üzerine gittik. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk. Bu da birilerini rahatsız etti, ediyor. Kimse bizi yıldıramaz, korkutamaz. Sonuna kadar mücadele etmeye, yolsuzlukların yapılan usulsüzlüklerin üzerine gideceğiz” dedi.

“MERAL AKŞENER ARADI”

Olaylar sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Parti ve CHP’li birçok siyasi, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyı kınadılar.