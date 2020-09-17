İYİ Parti’li Cesur: Tarım işçilerinde covid tespit edildi

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur yaptığı yazılı açıklamada mevsimlik tarım işçilerinin sağlık denetimlerinin yapılması konusunda daha önce 02 Eylül tarihinde TBMM'ye soru önergesi verdiğini aktardı.

Cesur, uyarıların dikkate alınmadığını bu yüzdende 300 kişiye yakın mevsimlik işçilerin kaldığı çadır bölgesinde 3 işçinin corona testinin pozitif çıktığını söyledi.

“BÖLGE HALKINI RİSKE ATMAYIN”

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, elma üretiminin yoğun gerçekleştiği Isparta'nın Gelendost ilçesinde vatandaşların corona virüsü nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

Gelendost İlçesi Afşar Köyü girişindeki 300 kişiye yakın mevsimlik işçilerin kaldığı çadır bölgesinde 3 işçinin corona testi pozitif çıkmasıyla birlikte tedbirlerin yeterli alınmadığını kaydeden Cesur, söyle konuştu:

* Isparta ilimizde özellikle Gelendost ilçemizde bu günlerde elma üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. İlçeye yaklaşık 7000 mevsimlik tarım işçisi gelmektedir.

* Kamuoyuna yansıyan ve Afşar köyümüzde çadırlar da bir arada yaşayan mevsimlik işçilerinin bazılarında covid pozitif olduğu tespit edilmiştir.

* Bölge halkı bu konuda oldukça tedirgin ve önlem alınmasını istiyor dedik. Bu olacakları görmek için müneccim olmaya gerek yok. Sağlık Bakanımıza bir önerge vererek uyardık ama dinleyen bulamadık.

* Sağlık Bakanlığı’na sunulmak üzere verdiğimiz önergede elma üreticisinin hem zor durumda hem de tehlike altında olduğunu söylemiştik, ancak sesimizi duyup gereğini yapmadılar.

* Halen yapılabilecekler varken, gelin derhal tedbirleri alarak hem mevsimlik işçileri hem de bölge halkını riske atmayın.