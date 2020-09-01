İYİ Partili Cinisli’den corona iddiası: Erzurum’da çok tehlikeli boyutta!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kulübün fotoğrafçısı Cem Bakırcı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye kaldırıldığını ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini duyurmuştu.

Cem Bakırcı’ya geçmiş olsun dileklerini ileten İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum’daki Covid vakalarıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

“ERZURUM’DA ÇOK TEHLİKELİ BOYUTTA”

“Erzurum‘da Covid-19 çok tehlikeli boyutta. Kimle konuşsam, ya kendisi hasta ya da aileden birisi hasta. Eve yollanan hastalar ilgisizlikten şikayetçiler” iddiasında bulunan Cinisli, acil önlem alınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu.

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