İYİ Partili Çıray, Bakan Koca’ya sordu: Grip aşıları ne zaman gelecek?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’nin salgın sürecindeki durumunu değerlendirdi.

“GERÇEĞİ YANSITMAYAN VERİLER, İNSANLARI REHAVETE SOKTU”

Türkiye'nin Covid-19 hastalığı ile mücadelesinde en baştan beri tedbirlerin yetersiz ve gecikerek alındığını defalarca dile getirdiklerini belirterek açıklanan verilerin doğruyu yansıtmadığıyla ilgili meclise sunduğu önergelerin cevapsız kaldığını söyledi.

Çıray, açıklamasına şöyle devam etti;

* Açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını geçtiğimiz aylarda belgeli şekilde kamuoyu ile paylaştık ve konuyu Sağlık Bakanı'nın cevaplaması için bir önerge ile TBMM'ye taşıyarak Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın bu önergelerimizi cevaplamasını ve bize yanıldığımızı göstermesini umutla bekledik. Ne önergelerimize bir cevap verildi ne de kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler yalanlandı.

* Haziran ayından itibaren ekonomik endişeler sebebiyle yeni normalleşme süreci adı altında günlük açıklanan Covid-19 tablosundaki gerçeği yansıtmayan veriler ile topluma salgının kontrol altına alındığı algısının aşılanması insanlarda rehavete ve bireysel tedbirlerde gevşemeye sebep olmuştur.

“GRİP AŞILARI NEDEN HÂLÂ GELMEDİ?”

Şimdi de grip aşılarının geciktiğini belirterek Fahrettin Koca'ya seslenen Çıray, “Yine gecikiyorsunuz; mevsimi çoktan gelmiş olmasına karşın grip aşıları neden hâlâ getirilmedi?” dedi.

İktidarın insan sağlığının tehdit altında olduğu böylesine ciddi bir pandemi krizi ile siyaset üstü bir mesele olarak mücadele etmediğinin altını çizen Çıray, “Pandeminin bir siyasi propaganda unsuruna dönüştürülmesi, Türkiye'nin Covid-19 mücadelesine büyük bir darbe indirmiştir.” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR DİYE UYARMIŞTIK”

“Sağlık Bakanlığı bizim en başından beri yapmış olduğumuz bilimsel ve samimi uyarılarımızı dikkate almadığı için ne yazık ki Covid vakalarında olağanüstü bir artış ile karşı karşıyayız” diyen Çıray, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında büyük artışın olduğunu günlük turkuaz tablodan entübe hasta sayısı gibi verilerin çıkarılarak gerçeklerin gizlenmesinden anlıyoruz” yorumunda bulundu.

Dr. Aytun Çıray, 4 Ağustos tarihinde yaptığı uyarısında da haklı çıktığını hatırlatarak, “4 Ağustos tarihinde yaptığım açıklamada Sağlık Bakanını samimi şekilde uyararak; ‘bu şekilde devam edildiği takdirde Eylül ve Ekim aylarında vaka sayılarında ciddi artış yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu, derhal şeffaf veriler ışığında bilimsel tedbirler alınmazsa yoğun bakımların yetersiz kalmasıyla sağlık sisteminin çökme noktasına gelebileceğini' dile getirdim. Bu samimi uyarımızda ne yazık ki haklı çıktık” dedi.

“MİLLET CAN DERDİNDEYKEN, ÖZEL KALEM HASTANE İŞLETMELERİNE ÇÖKMÜŞ”

Çıray, şehir hastaneleri modelinin kullanışsız olduğunu defalarca dile getirdiğini belirterek, bu hastane modelinin vatandaşın sırtında bir yük olduğunu da şu sözlerle açıkladı:

* Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın açıkladığı harcama kalemlerine göre, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 11 şehir hastanesi için bu yılın Ocak ve Haziran aylarını kapsayan ilk altı ayda bakanlık kasasından 3.2 milyar TL harcandığı belirtildi.

* Şehir hastanelerinde iyi bir sağlık hizmeti almakta bu kadar zorluk yaşayan vatandaşa bir de bu hasta garantili hastanelerin kira bedelleri ödetiliyor.

* Bütün bunlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Fahrettin Koca'nın geçen ay görevden alınan özel kalem müdürünün yakınlarının şehir hastanelerindeki 6 işletmeyi 10 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı. Biz sağlık sistemi çökebilir, tedbir alın derken onlar hastane işletmelerine çökmekle meşgullermiş

“YANLIŞ COVID YÖNETİMİ EKONOMİMİZİ BİR KEZ DAHA VURDU”

“Geçtiğimiz hafta ‘Her vaka hasta değildir’ diyerek enfekte olmuş ancak semptom göstermeyen hastaların turkuaz tabloda yer almadığını, yalnızca hastanede yatanların sayılara dahil edildiğini, yani açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını Sağlık Bakanı bizzat kendisi söylemiştir” diyen Çıray, bakanın açıklamasından sonra İngiltere'nin, “Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımladığını ve Türkiye'den döneceklere karantina şartı getirdiğini” belirtti.

Bakan Koca'nın DSÖ'nün uyarısını çarpıtarak paylaştığını dile getiren Çıray, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa bölgesinde Covid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayımladığı basın bildirisinde Türkiye'ye vaka sayılarının raporlanmasını DSÖ rehberlerine uygun şekilde yapılması çağrısında bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.