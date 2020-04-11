İYİ Partili Çıray: Böyle bir yasak gecenin bir münasebetsiz saatinde mi ilân edilir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağının gelmesini İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Dr. Aytun Çıray evinden yorumladı.

Çıray, “Açıklanmasından iki saat önce basın toplantısı yapan Sayın Bakan ya sokağa çıkma yasağını biliyordu açıklamadı… Ya da bu karar Saray'da danışmanlarla alındı haberi yok. Her ikisi de skandal..!! Böyle bir yasak gecenin bir münasebetsiz saatinde mi ilân edilir” diye konuştu.

“MİLLET ŞOK OLDU”

“Değerli Türk Milleti, sizlere corona virüsü gönüllü karantinamdan sesleniyorum. Yaklaşık 30 gündür evdeyim ve kurallara uyuyorum” diye sözlerine başlayan Çıray sözlerine şöyle devam etti:

Biliyorsunuz dün akşam haberlerinde Sayın Sağlık Bakanı yatıştırıcı bir konuşma yapmıştı. O konuşmayı dinleyenler huzur içinde yatmaya hazırlanıyorlardı. Büyük medya makinesi tarafından her şey süt liman gösteriliyordu.

* Dün akşam itibarı ile resmi rakamlara göre dünyadaki vaka sayısı 1.674.888, yaşamını yitiren hasta sayısı 101.547…Türkiye'de vaka sayısı 47.029, yaşamını yitiren hasta sayısı 1.006' idi.

* Sonra birdenbire akşamın geç saatlerinde 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilân edildiği haberi geldi. Doğal olarak millet şok oldu.

* Özellikle günlük geliriyle ucu ucuna geçinen büyük çoğunluk için bu daha da büyük bir şoktu. Çünkü onlar evlerine fazladan yiyecek içecek alamamışlardı.

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“SORUMLUSU MİLLET DEĞİLDİR, SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR”

İnsanların panik haliyle sokaklara çıkmasının sebebinin kararın ansızın verilmesi olduğuna dikkat çeken Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu insanlarımız aniden ortaya çıkan bu yeni durum karşısında paniğe kapıldılar ve marketlere hücum ettiler. Böylece AKP yönetimi, umreden sonra corona virüsünün yayılımını katlayacak hatalarına devasa bir hata daha eklemiş oldu.

* Böylece karantina ile sokağa çıkma yasağı arasındaki farkı bilmedikleri bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle bu iktidar ve yandaşları milleti suçlamaktan vazgeçsinler. Umre dahil yanlış kararlarının sorumlusu millet değildir. Sorumlusu AKP iktidarıdır.

* Böyle bir yönetim olmaz. Bu cehalet ve beceriksizliğin zirve yapmış halidir. Açıklanmasından iki saat önce basın toplantısı yapan Sayın Bakan ya sokağa çıkma yasağını biliyordu açıklamadı…

* Ya da bu karar Saray'da danışmanlarla alındı haberi yok. Her ikisi de skandal. Böyle bir yasak gecenin bir münasebetsiz saatinde mi ilân edilir.

“MİLLETİN ASFALYASINI ATTIRMAYIN”

“Devlet akılla, bilgiyle, beceriyle idare edilir. Bu iktidarda üçü de eksik! Akılları fikirleri her durumdan bir fırsat çıkarmak.

* Şimdi de corona virüsünden istifade sosyal medya sansürü yaratarak daha otoriter bir rejim peşinde koşuyorlar. Bakın yeri gelmişken bu konuda da iktidara samimi uyarımızı yapalım. Sayın Erdoğan, milletin canı burnunda.

* Salgın hastalık, yakınlarının ölümleri, ölüm korkusu ve fakirlik içinde bunalan bu milletin tek boşalma alanı sosyal medyasına dokunmayın. Bu milletin asfalyasını attırmayın!

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“ÖNERİLEMİZ TAKSİT, TAKSİT YERİNE GETİRİLDİ”

Corona virüsünün Çin'den sonra virüs İran'ı, Avrupa'da ise önce İtalya'da olmak üzere hasta sayısı hızla yükselmeye başladığını anımsatan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

* 10 Ocakta COVİT-19 hastalığı ile mücadele için Bilimsel Kurul oluşturuldu. Bu nedenle bir süre aksaklıkları görmezden geldik. Kurul'a ve Sağlık Bakanlığına süre tanımak gerekiyordu, 30 ocağa kadar sabrettik. Ancak böyle bir pandemide zaman çok önemlidir.

* Bu nedenle İYİ Parti olarak COVİT-19 hastalığına dikkat çekmek için bir grup önerisi verdik. Ancak bu önerimiz AKP-MHP oyları ile reddedildi. Bunun üzerine 31 ocakta partim adına ilk açıklamamı yaptım ve tedbirler yetersiz, dedim.

* Burada süreç boyunca yaptığımız öneri ve uyarıları tekrarlamayacağım, çünkü biliniyor. Nihayet bu önerilerimizin çoğu yerine getirildi.

“ÜÇ KAZ VERSEK İKİSİNİ KAYBEDERLER”

Önerilerinin dikkate alınmadığını dile getiren Çıray, taksit taksit karantina olmayacağını ifade etti. Çıray, şöyle konuştu:

* Sonunda her konuda tek yetkili Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yaparak, durumun vahametinin farkında mısınız diye sordum. Ve Türkiye çapında karantina şart Sayın Cumhurbaşkanı diye talepte bulundum. Olmadı… Yönetemediler.

* Ne yazık ki tarihin en önemli salgınlarından birine Türkiye, AKP'nin 18 yıllık kötü yönetimi sonucunda ortaya çıkan çok çok kötü bir ekonomiyle yakalandı. O nedenle sağlıklı kararlar alamıyorlar.

* Alsalar da uygulama yapabilme becerileri yok. AKP'lilere üç kaz versek ikisini kaybederler. Maske dağıtmayı beceremeyenler sahra hastanesi yapmaya kalktılar. Onu da beceremiyorlar.

* Sayın Meral Akşener 45 gün önce “sahra hastaneleri hazır mı?” diye sordu. Sayın İmamoğlu yerlerini gösterdi.

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ÇIRAY'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

“Derhal TTB ve Eczacılar Odası temsilcilerini Bilim Kuruluna alın. Bilim Kurulunu hızlı ve kolay karar alabilecekleri sayıya indirin. Kurula bir sözcü seçerek her kafadan bir ses çıkmasını engelleyin” hükümete seslenen Aytun Çıray sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Bunu tüm Türkiye dikkatle dinlesin lütfen. Tıp dünyası biliyor ki teşhis testi olarak kullanılabilen 3 farklı test mevcuttur, Bu testlerden PCR (Polymerase Chain reaction: Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi Covid-19 tanısında şu an için en güvenilir olan testtir.

* Şu anda devlet ve özel tüm laboratuarlar Sağlık Bakanlığı'nın geliştirilmesi için katkı sağladığı Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmaya zorunlu tutuldu. Ancak sahadan aldığımız bilgiler can sıkıcı.

* Çünkü bu kitin kullanımda teknik kusurları olduğu anlaşıldı. PCR kiti ile birlikte kullanılması gereken bir de RNA izolasyon kiti var. Ancak sahadaki uzmanlar bu kitin izolasyon yaptığına dair yeterli kanıt yok, diyorlar.

* Test sonucu Pozitif çıkan örneklerin sonuçları güvenilir olmakla birlikte. Negatif sonuçlanan testlerin fazla oluşu şüphe oluşturmaktadır. Bu nedenle illerde kaç test yaptığınız ve kaç pozitif çıktığını açıklamalısınız.

* Bilgiye ve doğru veriye dayanmadan yönetim olmaz. Ayrıca bazı yerlerde dikkatsizce yanlış bildirimler yapıldığına dair bilgiler var. Örneğin; vakanın ilk müracaatında test pozitif çıkıyor, aynı vakaya yapılan ikinci test, yani kontrol testi negatif çıkıyor.

* Sonuç olarak Doktorluk yeminimin gereği olarak size yeni ama hayati bir çağrıda bulunuyorum: Test kitini derhal iyileştirin. İyileştiremiyorsanız ithal edin. Takip edeceğiz.