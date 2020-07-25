İYİ Parti’li Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da dün verdiği hutbede “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” demişti. Ardından sosyal medyada Erbaş'ın bu ifadelerine tepki gelmişti.

“ATATÜRK'E ÜSTÜ KAPALI OLARAK LANET OKUYAN…”

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, avukatı aracılığı ile Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. “AliErbasHaddiniBil” etiketi ile paylaşım yapan Çıray, “Kurucumuz kurtarıcımız büyük Atatürk’e işgalden kurtardığı Ayasofya’dan üstü kapalı olarak lanet okuyan Ali Erbaş hakkında, avukatım Murat Ergün vasıtasıyla suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.