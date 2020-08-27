İYİ Partili Çıray: İki gün önce sadece Malatya’da 28 ölüm vardı

Yazılı açıklama yapan İYİ Partili Aytun Çıray, artan vaka sayılarına dikkat çekti. Çıray, açıklanan verilerin ‘şeffaf’ olmadığını ileri sürdü.

Kurban Bayramı’nda turizmi teşvik edecek kararlar alındığını vurgulayan Çıray, şunları söyledi:

* AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir.

* Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır.

* Bunları gördükten hemen sonra aynı günlerde yeni bir açıklama yaparak, derhal tedbir alınmazsa sağlık sisteminin çökebileceğini ifade etmemize rağmen bizi dinlemeyen AKP iktidarı, Covid-19 için tedbir alın açıklamamızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklayın anlamıştır.

“AKP YÖNETİMİ BUNA DA HAZIR DEĞİL”

* Ülkenin her yerinden, hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarım tarafından aranıyorum ve dinlediklerim beni ürpertiyor.

* Şimdi ise mevsim değişikliği başladı ve bu değişiklik dönemlerinde başka hastalıklarda artış olması kaçınılmazdır.

* AKP yönetimi maalesef buna da hazırlıklı değildir.

“BAKANLIĞIN GÜVENİLİRLİĞİ BÜYÜK YARA ALMIŞTIR”

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Mart ayının ikinci yarısından itibaren her akşam kamuoyu ile paylaştığı ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’ verilerinin değiştirilmiştir.

* Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve toplam entübe hasta sayısı parametreleri tablodan kaldırılarak sayın Bakanın ve Bakanlığın güvenilirliği büyük yara almıştır.

* Üstelik bu değişiklikten Bilim Kurulu’nun dahi bilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır.

“AÇIKLANAN RAKAMLARI 10 İLE ÇARPMAK DAHA DOĞRU”

Günlük verilen corona virüsü tablosundaki rakamların güvenilir olmadığını savunan Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

* Bugün itibarıyla sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır.

* Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine Covid yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur.

* Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde Covid-19 pozitif olan tam 8 kişi defnedilmiştir.

* Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan Covid-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir.

* Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır.

“BU YÖNTEM DERHAL TERK EDİLMELİDİR”

* Malatya, Erzurum, Rize, Konya, Urfa, Gaziantep ve benzeri illerde olduğu gibi Türkiye’nin bütününde çelişkili bilgilerin verilmesinden derhal vazgeçilmelidir.

* 25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir.

* Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir.

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