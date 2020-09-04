İYİ Parti’li Çıray: Karantina ilan edilsin

Çıray, Covid-19 Bilim Kurulu'nun çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya sorular yöneltti ve “Bilim Kurulu kararları tutanaklara geçirildi mi ve bu tutanaklarını halka açmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu. 10 Ocak'ta oluşturulan Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin dikkate alınmadığını vurgulayan Çıray, “Covid-19 Bilim Kurulu tutanakları açıklanmalı” dedi.

Çıray, “Başlattıkları olağanüstü hızlı, tedbirsiz ve ihtiyatsız normalleşme, pandemi dinamiklerini bilen biz hekimleri dehşete düşürdü. Bu dönemde gördük ki, Bilim Kurulu'nun sürecin yönetimindeki etkisi sanıldığından çok daha az. Meselenin ciddiyetinin ve vahametini ortaya koyan şey ise, yakın zamanda bazı Bilim Kurulu Üyelerinin ‘görüşlerini söyledikleri ama dikkate alınmadıkları' yönünde medyaya yaptıkları açıklamalar olmuştur” diye konuştu.

Çıray, 14 günlük karantina çağrısını da yenileyerek, “Türkiye'de tarım sektörü başta olmak üzere üretimi vazgeçilmez olan sektörlerde olan çalışanlara bir kimlik kartı verilerek onların serbestçe sokağa çıkabilmesi sağlanmalı. Bunun ardından da tüm yurtta 14 ya da 21 günlük karantina süreci başlatılmalı. Bu süreçte büyük maddi sıkıntıya düşecek olan sektörlere maddi yardım yapılsın. 14 veya 21 günlük karantinada eş zamanlı bir büyük tarama testi yapılmalı. Türkiye'nin de durumunu görelim. Hastaneler iyice çökmesin” dedi.