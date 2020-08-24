İYİ Partili Çıray: Müjde’nin bilimsel olarak açıklığa kavuşması gerekir

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, açıklanan 320 milyar metreküp doğal gaz müjdesinin ekonomik sorunları perdeleme operasyonu gibi anlaşılması nedeniyle konunun bilimsel olarak açıklanması gerektiğini belirterek konuyu soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

“MÜJDE'NİN BİLİMSEL OLARAK AÇIKLIĞA KAVUŞMASI GEREKİR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğuna dair yaptığı açıklamadan sonra konu hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Çıray, devam eden tartışmalara yönelik AKP'nin geçmişte de benzer müjdeler verdiğini söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi perdeleme operasyonu gibi anlaşılması nedeniyle konunun bilimsel olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Çıray, “Bu defa bu ‘müjde'nin ağır ekonomik krizi ve devalüâsyonu perdeleme operasyonu gibi anlaşılması nedeni ile konunun bilimsel olarak açığa çıkması uygun olacaktır. Bu nedenle uzmanların da üzerinde durdukları soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını için kendisine Meclis Başkanlığı aracılığı ile yönelttim” diye konuştu.

“320 MİLYAR METRE KÜP HANGİ VERİYE DAYANMAKTADIR”

Çıray, Fatih Dönmez'e şu soruları yöneltti:

* Tuna-1 sahasında sondaj çalışmaları devam etmekteyse ve tespit kuyuları henüz açılmamış ise, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış olan 320 milyar metreküp bilgisi hangi bilgiye / veriye dayanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır?

* Sayın Cumhurbaşkanı bu veriler konusunda ilgili kurum veya Bakanlıklarca yanıltılmış olabilir mi?

*Açıklanan rezerv, hangi teknik esaslara göre hesaplanmıştır? Uzun süreli akış ve basınç testleri yapılmış mıdır?

*Tuna-1 sahasında devam eden sondaj faaliyetinin toplam maliyeti ne kadar olacaktır?

*İspatlanmış rezerv miktarının ne kadar olacağı tahmin edilmektedir?

BAHSE KONU GAZIN ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ YATIRIM MİKTARI NEDİR?

Bahse konu olan gazın çıkartılması için öngörülen toplam yatırım tutarının ne kadar olacağına dikkat çeken Çıray, şu soruları sordu:

* TPAO'nun bu maliyeti karşılayacak bütçeye sahip olup olmadığını da sordu. Çıray devamında, “TPAO'ya tahsisli Tuna-1 sahasının bulunduğu blokta TPAO bugüne kadar bütün yükümlülüklerini yerine getirebilmiş midir?

* Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ortaya koyulan 2023 hedefi ne kadar gerçekçidir?

* 2023 yılına kadar tespit kuyularının tamamlanması, yüzer üretim platformlarının tesis edilmesi ve yüzey tesislerinin tamamlanması mümkün müdür?

* Bu hedefin gerçekleştirilebilir olmadığı konusunda TPAO ve Bakanlığınız tarafından kendisine bilgi verilmiş midir?

* Bahsedilen rezervin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı gibi 2023 yılında iç piyasaya sunulmasında başarılı olunması halinde, gazın birim maliyetinin ne kadar olacağı tahmin edilmektedir?

ÜLKEMİZDE BU DERİNLİKTE GAZ ÜRETMEK İÇİN PLÂTFORMLAR VAR MI?

*Ülkemizde bu derinlikte gaz üretimi yapabilecek platformlar var mıdır? Bu tür platformlar mevcut değilse, gazın üretilmesi için hangi yüzer platformla anlaşma yapılması planlanmaktadır?

* Denizlerimizdeki arama ve inceleme çalışmalarında kullanılmakta olan 3 sondaj ve 2 sismik geminin satın alınma bedelleri ne kadardır?

* Her bir gemide kaç kişi çalışmaktadır?

* Söz konusu gemilerin yıllık işletme giderleri ne kadardır?

* Gemilerde kaç yabancı personel çalışmaktadır? Bu yabancı personellere ödenen giderlerin yıllık toplam tutarları ne kadardır?

* Sondaj ve sismik gemilerinin işletilmesi ile ilgili taşeronluk sözleşmeleri mevcut mudur? Bu sözleşmeler kimlerle imzalanmıştır?

* Denizlerimizdeki mevcut ve planlanan arama ve üretim faaliyetleri hangi finansman modeliyle finanse edilmektedir ya da edilmesi planlanmaktadır?