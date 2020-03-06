İYİ Partili Çıray’dan aile hekimlerini temaslı izleme gönderen valiliğe tepki!

Ağrı Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelere gönderdiği bildiride sınır kapılarından giriş yapan şahıslara ivedilikle aile hekimlerin tarafından izlemlerinin yapılmasını arz etti.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ufuk Kurnaz'ın ulaştırdığı bildiride, “COVID-19 temaslı izlemleri kapsamında sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan şahısların temaslı izlemlerinin bağlı oldukları aile hekimliklerince ivedilikle yapılması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bildiriyi sosyal medya hesabından paylaşarak, şu soruları sordu:

* Corona temaslı kişinin evde izlemi ne demek?

* Sağlık müdürleri, 1. basamak sağlık hizmetlerini bilmiyor.

* Koruma ekipmanı olmadan aile hekimleri temaslı izlemine gönderilemez.

* Hekim virüsü kapıp, 14 gün boyunca farkında olmadan gelen gebe ve bebeklere bulaştırır ise ne olacak?