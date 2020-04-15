İYİ Partili Çıray’dan ‘corona’ iddiası: Elimizde belge var!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, umreden dönen bir vatandaşın Kayseri'de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildiğini ancak aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

“BUNDAN NE MEDET UMULUYOR?”

Klinik ve tomografik olarak corona virüsü olan hastanın dosyasında viral pnömoni yazdığını belirten Çıray, şöyle konuştu:

* Muhalefet görevimizi yaptık, yapıyoruz! Umre’den bir kadın, Kayseri'de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra corona virüsü nedeni ile hayatını kaybetti.

* Bazı yerlerde dikkatsizce, yanlış bildirimler yapıldığına dair elimizde bilgiler var. Örneğin vakanın ilk müracaatında test pozitif çıkıyor. Aynı vakaya yapılan ikinci test yani kontrol testi negatif çıkıyor.

* Ancak vaka klinik ve tomografik olarak kesinlikle bir Covid-19 hastası. Ama dosyasında viral pnömoni yazıyor. Bundan ne medet umuluyor? Bu bilerek mi yapılıyor bilmiyorum.

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“ANCAK KENDİNİZİ KANDIRMIŞ OLURSUNUZ”

Sağlık Bakanlığı'na, yeni ancak hayati bir çağrıda bulunduğunun altını çizen Çıray, “Sayın Bakan, buna viral pnömoni derseniz istatiksel olarak yanlış sonuçlara varırsınız. Böylece ancak kendinizi kandırır, yanlış yönetime alet olursunuz. Sonuç olarak, doktorluk yeminimin gereği olarak sizlere yeni ama hayati bir çağrıda bulunuyorum. Test kitini derhal iyileştirin. İyileştiremiyorsanız ithal edin. Takip edeceğiz.” dedi.