İYİ Parti’li Çıray’dan flaş iddia: Navtex, ‘Münhasır Ekonomik Bölge’yi kapsamıyor

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray AKP hükümeti tarafından dün ilan edilen Navtex'in Yunanistan ile Mısır'ın anlaşma yaptığı bölgeyi değil, doğusunda yer alan bölgeyi kapsadığını iddia etti.

“NAVTEX, 28'İNCİ BOYLAMDA SONA ERİYOR”

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Çıray, “Dün Oruç Reis'le ilgili yeni bir Navtex yayınladıklarını, Oruç Reis'i gönderdikleri yerin Yunanistan'la Mısır'ın anlaşma yaptığı alan olduğunu söyleyerek yine ne yazık ki Türk milletine yanlış bilgi verdiler. Gördük ki, bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı haritada Navtex alanı Yunanistan'la Mısır'ın anlaşma yaptığı bölgeyi kapsamıyor. Onun doğusundaki olan bölgeyi kapsıyor. Tam orada, 28'inci boylamda sona eriyor” dedi.

“30 AĞUSTOSTA SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ”

Süreci takip ettiklerini dile getiren Çıray, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 Ağustos'ta, o tartışmalı sularda, yani 28'inci boylamın batısında petrol araştırması ile ilgili bir ihale yapacağını açıklamıştı. 30 Ağustos'ta sonuçlarını göreceğiz. Hep birlikte bunu izlemeye ve dikkatle takip etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildiğini duyurmuştu.