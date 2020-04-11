İYİ Parti’li Çıray’dan şok iddia: Test kitleri güvenilir değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, iktidarı beceriksiz olmakla eleştirdi ve corona sürecini yönetemediğini söyledi.

İktidarın şeffaf olmadığını ve güvenirliğini kaybettiğini öne süren Çıray, hükümete şöyle seslendi:

* Derhal Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Eczacılar Odası temsilcilerini Bilim Kurulu'na alın.

* Bilim Kurulu'nu hızlı ve kolay karar alabilecekleri sayıya indirin. Kurula bir sözcü seçerek her kafadan bir ses çıkmasını engelleyin.

“TÜRKİYE’DEKİ TEST KİTLERİ İYİ DEĞİL”

Çıray, hayati bir konuya değinerek çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Türkiye'de kullanılan test kitlerinin iyi olmadığını öne süren Çıray şöyle konuştu:

* Tıp dünyası biliyor ki, teşhis testi olarak kullanılabilen üç farklı test mevcuttur.

* Bu testlerden PCR (Polymerase Chainreaction: Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi Covid-19 tanısında şu an için en güvenilir olan testtir.

“SAHADAN ALDIĞIMIZ BİLGİLER CAN SIKICI”

* Şu anda devlet ve özel tüm laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı'nın geliştirilmesi için katkı sağladığı Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmaya zorunlu tutuldu.

* Ancak sahadan aldığımız bilgiler can sıkıcı. Çünkü, kullanımda bu kitin teknik kusurları olduğu anlaşıldı.

* PCR kiti ile birlikte kullanılması gereken bir de RNA izolasyon kiti var. Ancak sahadaki uzmanlar, “Bu kitin izolasyon yaptığına dair yeterli kanıt yok” diyorlar.

“COVIT-19 İSTATİSTİKLERİ TUTMUYOR”

* Çok teknik açıklamalara girip kafa karıştırmak istemiyorum. Test sonucu pozitif çıkan örneklerin sonuçları güvenilir olmakla birlikte, negatif sonuçlanan testlerin fazla oluşu şüphe oluşturmaktadır.

* Örneğin İngiltere'de yapılan14 bin 682 PCR testinden 5 bin 492'si (yüzde 37) pozitif çıkarken, Türkiye'de yapılan 30 bin 864 testten 4.747'si (yüzde 14,5) pozitif. İllerde yapılan testlerde de pozitiflik oranları istatistiki olarak tutmuyor.

* Bu nedenle illerde kaç test yaptığınızı ve kaç pozitif çıktığını açıklamalısınız. Bilgiye ve doğru veriye dayanmadan yönetim olmaz.

* Ayrıca bazı yerlerde dikkatsizce yanlış bildirimler yapıldığına dair bilgiler var. Örneğin, vakanın ilk müracaatında test pozitif çıkıyor, aynı vakaya yapılan ikinci test, yani kontrol testi negatif çıkıyor.

* Ancak vaka klinik ve tomografik olarak COVİT-19 tanısı almış. Ama dosyasında “Viralpnömoni” yazılıyor. Bundan ne medet umuyorsunuz?

“TEST KİTİNİ İYİLEŞTİRİN YA DA İTHAL EDİN”

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

* Sayın Bakan, buna viralpnömoni derseniz, istatistiksel olarak yanlış sonuçlara varırsınız. Böylece ancak kendinizi kandırırsınız.

* Doktorluk yeminimin gereği olarak, size yeni ama hayati bir çağrıda bulunuyorum: Test kitini derhal iyileştirin. İyileştiremiyorsanız ithal edin.