İYİ Partili Dikbayır: Meydan boş değil, bilinsin istedim

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e seslenerek, gazeteci Fatih Tezcan'ın twitterdan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı içeren paylaşımıyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

ATATÜRK’E HAKARET TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

İYİ Partili Dikbayır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bir soru önergesi verdi. Dikbayır soru önergesini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Dikbayır, verdiği soru önergesinde;

“1-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanunla korunuyor olmasına rağmen, söz konusu şahsın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söz ve fiillerine dair bir soruşturma var mıdır?

2-Kanun koruyucu bir teşkilatın yöneticisi olarak, bu şahsın ve benzerlerinin 5816 sayılı kanunu alenen çiğnemesine göz yummaya devam mı edeceksiniz?

3-Sosyal medya üzerinden, örnekte de görüleceği gibi, insanları tehtid eden bu şahsın paylaşımlarını suç niteliği taşımakta iken, herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

4-Cumhuriyetin Savcıları, Cumhuriyetin banisinin manevi şahsını korumak için harekete geçmeye çağırmayı düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.

“MECZUP DEĞİL BUNLAR, BİR YERLERİN TETİKÇİSİ”

Dikbayır, verdiği soru önergesinin ardından Twitter hesabından paylaşarak “Meydan boş değil, bilinsin istedim” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Meczup deyip geçmeyin. Meczup değil bunlar, bir yerlerin tetikçisi! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e fütursuzca hakaret eden Fatih Tezcan adlı şuursuzla ilgili olarak, İçişleri ve Adalet Bakalarına Soru Önergesi verdim.”